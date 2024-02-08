Breaking Points: у западных СМИ готовы обвинения против Такера Карлсона, о чём бы он ни спросил Путина

Американский журналист Такер Карлсон заинтересован в том, чтобы максимально объективно провести интервью с российским президентом: излишнюю мягкость ему не простят, отмечает Breaking Points. Впрочем, по прогнозам ведущей Эмили Яшински, западные СМИ в любом случае обвинят Карлсона в угождении Путину, выдернув фрагменты интервью из контекста.

ЭМИЛИ ЯШИНСКИ, ведущая Breaking Points: Такер действительно заинтересован, с деловой точки зрения, в том, чтобы провести это интервью хорошо. Соглашусь, давление настолько сильное, что излишняя угодливость… Справедливости ради, скажу, что СМИ в любом случае назовут это интервью чрезмерно угодливым. Даже если Такер сделает свою работу замечательно. Да будь он хоть Кристиан Аманпур (ведущая CNN. — ИноТВ), проведи он это интервью в точности так, как провела бы она, даже аморфно, в стиле внешнеполитического истеблишента, СМИ выдернут разрозненные фрагменты и скажут, что это было безответственно, что Такер подлизывался к Путину и так далее и тому подобное.



И даже если интервью пару раз отклонится туда, куда не надо… А это произойдёт в любом случае, и Такер знает, что это произойдёт в любом случае. Такер говорит: большинство американцев не понимают, почему Путин ввёл войска на Украину. Думаю, так и есть, Райан. Однако чтобы это продемонстрировать, ему (Такеру Карлсону. — ИноТВ) надо быть осторожным.



РАЙАН ГРИМ, ведущий Breaking Points: Да. И мы не получим ответа на вопрос о том, почему Россия ввела войска на Украину, мы получим объяснения и пропаганду Путина, почему он ввёл войска.



ЭМИЛИ ЯШИНСКИ: Конечно.



РАЙАН ГРИМ: И это не проблема, мы хотим узнать, какую пропаганду распространяют все стороны, и разобраться в этом.



ЭМИЛИ ЯШИНСКИ: Да, и это правда, что СМИ фактически не уделили никакого эфирного времени путинской пропаганде. По сути, Такер в своём видео говорит, что американцы даже не понимают, на борьбу с чем идут их миллиарды долларов. Или как эта борьба выглядит с точки зрения Путина.



РАЙАН ГРИМ: Да.



ЭМИЛИ ЯШИНСКИ: Я, на самом деле, считаю это совершенно разумным доводом. Потому что это же война, опять-таки, миллиарды долларов, а СМИ так мало это освещают. Люди достаточно умны, чтобы делать собственные выводы. Им не нужно, чтобы государство защищало их от лжи иностранных лидеров. Иностранные лидеры лгут постоянно! Люди могут разобраться самостоятельно.



Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.