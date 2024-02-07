Скотт Риттер: благодаря Такеру Карлсону правда выйдет наружу
Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.
Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.
Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.
Болельщики забросали поле гвоздиками на футбольном матче в Турции в память о жертвах землетрясения в феврале 2023 года.
Соединённые Штаты призывают Израиль обеспечить безопасность гражданских в Рафахе при планировании дальнейшего наступления.
Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Польше систем радиолокационной разведки (ASRR) на сумму в размере $1,2 млрд.
В Санкт-Петербурге в подъезде дома нашли мужчину с перилами в голове.
Генеральный директор Абсолютного бойцовского чемпионата Дана Уайт рассказал, когда может пройти поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.
Три человека погибли, ещё двое получили ранения в результате взрыва автомобиля на востоке столицы Ирака Багдада.
Экс‑футболист «Динамо» Виталий Дьяков выразил мнение, что Российский футбольный союз (РФС) должен продлить контракт с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным.
Государственный долг США к концу 2034 года увеличится до рекордных 116% от ВВП.
Компромиссный законопроект о предоставлении помощи Израилю и Украине, а также об ужесточении мер контроля на южной границе США не прошёл первое процедурное голосование в американском сенате.
Восемь кроликов спасли из огня пожарные в Омске, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Сборная Нигерии одержала победу над командой Южной Африки и вышла в финал Кубка африканских наций по футболу.
Издание The Daily Beast пожаловалось на реакцию российских медиа на приезд в Россию американского журналиста Такера Карлсона.
Российская фигуристка Камила Валиева заявила в Спортивном арбитражном суде (CAS), что её дедушка Геннадий Соловьёв больше ей не готовил после Олимпийских игр в Пекине.
Американские и британские вооружённые силы нанесли новые удары по объектам мятежников-хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах».
Американский журнал Newsweek обратил внимание на слова главного редактора RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян о приезде журналиста Такера Карлсона в Россию.
К выходным в Москве выпадет до четверти месячной нормы осадков, сообщили в госкорпорации «Роскосмос». По словам специалистов, высота сугробов может достичь 58 см.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал игру команды в матче Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ «недостаточно большая», чтобы в одиночку осуществлять военную помощь Вооружённым силам Украины.
Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что интервью президента России Владимира Путина журналисту из США Такеру Карлсону станет информационной бомбой.
Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на публикацию Спортивным арбитражным судом (CAS) мотивировочной части допингового дела фигуристки Камилы Валиевой.
Депутат Госдумы Леонид Калашников в разговоре с молдавским политиком Иланом Шором прокомментировал ситуацию на Украине.
Пожар в районе одного из заводов в Ижевске вызван технологическим процессом на критически важном объекте, сообщил RT источник в экстренных службах.
В настоящий момент ведётся активная работа над организацией музыкального конкурса «Интервидение», сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой после публикации мотивировочной части решения CAS.
Правительство Ирака пригласило российскую компанию «Газпром» развивать месторождение Эн-Насирия на юге страны.
Молдавский оппозиционер Илан Шор прокомментировал последствия президенства Майи Санду.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что территория Запорожской АЭС и её границы надёжно защищены от возможных провокаций с украинской стороны.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA), возможно, использовало интервью Этери Тутберидзе Владимиру Познеру для доказательства вины фигуристки Камилы Валиевой.
Израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.
Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, чья партия в июне прошлого года была запрещена властями Молдавии, заявил, что, по его мнению, движение в ЕС — это движение против, тогда как движение в ЕАЭС — это движение за.
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой после публикации мотивировочной части решения CAS.
Власти Швейцарии выясняют, продавала ли местная компания Destinus беспилотники Вооружённым силам Украины в нарушение эмбарго на продажу оружия воюющим странам.
В Челябинске полицейские ликвидировали ОПГ мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков.
Легенды хоккея Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Данис Зарипов сыграют в гала-матче, который пройдёт по окончании полуфинала турнира Игр Будущего по фиджитал-хоккею.
«Локомотив» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится на пути к полной победе в конфликте с палестинским движением ХАМАС.
Российский теннисист Карен Хачанов прошёл в четвертьфинал турнира ATP в Марселе (Франция).
Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой 11 января 2022 года.
«Ростов» победил «Спартак» в матче зимнего Кубка РПЛ.
Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, чью партию в июне прошлого года Конституционный суд постановил признать неконституционной, заявил, что единственным спасением для Молдавии является вступление в ЕАЭС.
В Госсовете Удмуртии вручили награды работникам СМИ в честь Дня национальной печати.
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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что Владимир Зеленский попросил у партнёров поставить украинской армии больше снарядов, беспилотников и систем противовоздушной обороны.
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды в январе.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о работе региональной службы санавиации в 2023 году.
В Тверской области организовали проверки по факту нападения бездомной собаки на женщину.
В российском посольстве заявили, что Москва расценивает планы Нидерландов подготовить для Украины дополнительные шесть истребителей F-16 как враждебные.