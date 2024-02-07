Скотт Риттер: благодаря Такеру Карлсону правда выйдет наружу

Обвиняющие Такера Карлсона боятся, что правда выйдет наружу. Ведь Путин подробно обсуждает множество тем, но на Западе его принято игнорировать или преподносить всё как русскую пропаганду. Но теперь благодаря интервью Карлсона все эти надуманные западные аргументы будут разбиты вдребезги. Правду узнает весь мир, потому что интервью увидят сотни миллионов людей. Такое мнение выразил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала US Tour of Duty.

Все, кто нападает (на Такера Карлсона. — ИноТВ), — маленькие пугливые коты. Это люди, которые понятия не имеют, за что выступают. Потому что они не выступают ни за что. Они боятся правды. Правда дарует вам свободу. И дай Бог здоровья Такеру Карлсону за то, что сделал это интервью.

Вот что я вам скажу. Владимир Путин годами очень красноречиво говорит. Я, в частности, изучал его речи. Я читаю то, что он пишет. И этот человек… Это как в фильме «Апокалипсис сегодня», где Деннис Хоппер такой: «Да он же гений! Он гений». Вот именно так я и думаю про Путина после того, как послушаю его. Он просто сводит с ума своими идеями и размышлениями.

Но никто его не слушает. Они просто игнорируют его. Игнорируют. Во-первых, потому что они ленивы и не хотят тратить время на изучение чего-то. А во-вторых, когда им это преподносится, как, скажем, документ российского правительства или речь, связанная с русским… Да это всё русская пропаганда! Не будем это ни за что смотреть!

Ну что ж, сейчас Такер Карлсон разнесёт вдребезги этот аргумент. Потому что это попадёт в сеть Х, и весь мир сможет это увидеть. Никто не сможет это проигнорировать. И вы знаете, что произойдёт? Сотни миллионов людей, включая десятки миллионов американцев, посмотрят это.

И дальше произойдёт самое лучшее. Они станут поднимать руки и задавать вопросы. Эй, конгрессмен, вы нападаете на Путина, а вы слышали, что он сказал Такеру Карлсону? И они не смогут это игнорировать!

Дата выхода в эфир 07 февраля 2024 года.