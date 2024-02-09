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NYTimes: интервью Такеру Карлсону продемонстрировало уверенность Путина в своих силах

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Интервью Путина Такеру Карлсону подчеркнуло «тактическую уверенность» российского лидера в своих силах в то самое время, когда его противники переживают опасный момент, пишет The New York Times. Так, Украина испытывает трудности на поле боя и с получением помощи со стороны США, при этом по обе стороны Атлантики набирают силу дружественные России политики, говорится в статье.
NYTimes: интервью Такеру Карлсону продемонстрировало уверенность Путина в своих силах
Tucker Carlson Network
В двухчасовом интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин призвал США к переговорам по Украине и «более прямолинейно, чем обычно» рассказал о том, как, по его мнению, закончится украинский конфликт — не военной победой, а сделкой с Западом, пишет The New York Times.

По мнению издание, участие Путина в этом интервью подчеркнуло его «тактическую уверенность в своих силах» в то самое время, когда его противники переживают опасный момент.

Как поясняет издание, в настоящее время Украина испытывает трудности на поле боя, при этом дальнейшая военная помощь Киеву застопорилась в конгрессе США. Одновременно с этим дружественные Кремлю политики набирают силу по обе стороны Атлантики.

«Главным среди этих политиков является бывший президент (США) Дональд Трамп, главный кандидат от Республиканской партии, которого Карлсон часто хвалит», — говорится в статье.
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источник
New York Times США Северная Америка
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Владимир Путин Дональд Трамп интервью Россия США Такер Карлсон Украина
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