NYTimes: интервью Такеру Карлсону продемонстрировало уверенность Путина в своих силах

06:12 Шойгу поручил активно вести разведку на всю глубину обороны ВСУ Глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил активнее вести разведку на всю глубину обороны ВСУ и действовать на опережение.

06:07 Шойгу в штабе Объединённой группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ Министр обороны России Сергей Шойгу в штабе Объединённой группировки войск ознакомился с материалами объективного контроля уничтожения ряда вражеских целей, таких как РСЗО HIMARS и ЗРК С-300.

06:05 Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки по обстановке в зоне СВО Министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание в штабе объединённой группировки войск.

06:02 Инженеры группировки «Центр» получили награды за разминирование в зоне СВО Инженеры группировки «Центр» получили государственные и ведомственные награды Минобороны России за разминирование и выполнение других боевых задач на Краснолиманском направлении.

06:00 США планируют «выстроить надёжные отношения» с молодыми лидерами в Польше Посольство США в Варшаве объявило о новой программе, нацеленной на углубление представления о Соединённых Штатах посредством интерактивных проектов в «Американских пространствах» в Польше.

05:46 Средства ПВО группировки «Запад» уничтожили под Купянском разведывательные БПЛА ВСУ Расчёт ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ на Купянском направлении.

05:41 Экипажи Ка-52М уничтожили на Донецком направлении технику и пункт управления ВСУ Экипажи вертолётов Ка-52М ВКС России уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ на Донецком направлении.

05:38 Путин: Ющенко считался прозападным политиком, но мы наладили с ним отношения Президент России Владимир Путин заявил, что экс-президент Украины Виктор Ющенко считался прозападным политиком, однако России удалось наладить с ним отношения.

05:26 Тульские десантники захватили опорный пункт в районе населённого пункта Весёлое Штурмовые группы тульских десантников в ходе ведения активных боевых действий на Донецком направлении захватили опорный пункт в районе населённого пункта Весёлое.

05:22 Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X превысило 32 млн Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в соцсети X набрало более 32 млн просмотров.

05:18 МЧС: пожар на севере Москвы полностью ликвидирован В МЧС России сообщили, что пожар на севере столицы полностью ликвидирован.

05:15 Politico: в ВСУ Сырского за большие потери называют Мясник и Генерал 200 Украинские военнослужащие дали новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому такие прозвища, как Мясник и Генерал 200, из-за потерь, которые войска понесли под его началом.

05:05 Российские военные овладели двумя опорниками ВСУ на Купянском направлении Российские войска овладели двумя опорными пунктами ВСУ на Купянском направлении.

05:00 Байден: операция Израиля в Газе в ответ на атаку ХАМАС была чрезмерной Президент США Джо Байден заявил, что считает чрезмерной операцию Израиля в секторе Газа в ответ на октябрьскую атаку ХАМАС.

05:00 В МО России рассказали о реализации нового подхода к развитию военных городков Минобороны России совместно с регионами реализует новый подход к развитию военных городков.

04:59 Путин назвал целью России прекратить начатую Украиной в 2014 году войну Российский президент Владимир Путин назвал целью России прекратить начатую Украиной в 2014 году войну.

04:54 СК России ведёт доследственную проверку после пожара в доме на севере Москвы Доследственная проверка организована по факту возгорания на севере Москвы, где горела кровля двух жилых домов.

04:49 Байден назвал себя самым квалифицированным в США для поста президента Американский лидер Джо Байден заявил, что является самым подготовленным человеком в США для поста президента.

04:47 Путин заявил, что с Байденом не о чем говорить в условиях поставок оружия Киеву Российский президент Владимир Путин заявил, что в условиях поставок Соединёнными Штатами оружия Украине с президентом США Джо Байденом говорить не о чем.

04:43 Байден выразил возмущение в связи с заявлениями о проблемах с его памятью Президент США Джо Байден выразил возмущение относительно части отчёта спецпрокурора о ненадлежащем хранении американским лидером документов, в которой глава Соединённых Штатов назван «пожилым мужчиной с проблемами с памятью».

04:40 В Херсоне произошли взрывы В подконтрольном киевским властям городе Херсоне произошли взрывы.

04:32 WSJ после интервью Путина Карлсону призвала к освобождению Гершковича Газета The Wall Street Journal выпустила заявление о том, что надеется на скорое освобождение осуждённого в России за шпионаж журналиста Эвана Гершковича после публикации интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным.

04:31 Более 24 млн человек смотрят интервью с Путиным на странице Карлсона в X Более 24 млн человек смотрят интервью Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным на платформе Илона Маска X.

04:31 Певица Штурм рассказала RT о первых минутах пожара в доме на севере Москвы Певица Наталья Штурм рассказала RT о первых минутах масштабного пожара в шестиэтажке на севере Москвы.

04:24 Карлсон: только идиот верит в «намерения» России нападать на страны Европы Только идиоты верят в «намерения» России наступать на Европу, заявил журналист Такер Карлсон после того, как записал интервью с президентом Владимиром Путиным. Известный интервьюер констатировал: Россия не занимается экспансией.

04:18 CENTCOM: США нанесли удары по четырём БПЛА и семи ракетам хуситов Силы Центрального командования США заявили о нанесении серии ударов по четырём надводным беспилотникам хуситов и по семи противокорабельным крылатым ракетам.

04:15 Карлсон показал папку с документами, которые ему передал Путин Американский журналист Такер Карлсон показал папку с копиями писем Богдана Хмельницкого, которые ему передал в ходе интервью российский лидер Владимир Путин.

04:10 МЧС: при пожаре в доме на улице Черняховского в Москве никто не пострадал В МЧС России заявили, что в результате пожара в доме на улице Черняховского в Москве никто не пострадал.

04:10 Путин назвал приход к власти на Украине Ющенко в 2004 году переворотом Российский президент Владимир Путин назвал приход к власти на Украине Виктора Ющенко в 2004 году государственным переворотом.

04:09 Путин наградил Збруева орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил артиста театра «Ленком Марка Захарова» Александра Збруева орденом Александра Невского.

03:56 ТАСС: более десяти человек пострадали при пожаре в доме на севере Москвы Более десяти человек получили различные травмы в результате пожара на кровле жилого дома на улице Черняховского на севере Москвы.

03:52 Карлсон: нужно быть безумным, чтобы полагать, что Путин уступит Крым Украине Нужно быть безумным, чтобы полагать, что президент России Владимир Путин уступит Крым Украине для завершения конфликта, заявил американский журналист Такер Карлсон.

03:50 На территории Ильского НПЗ возник пожар На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае произошёл пожар.

03:48 Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 61 гола Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 833-ю шайбу в НХЛ. Таким образом он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах лиги за всю историю до 61 гола.

03:46 Путин заявил, что спрашивал Зеленского, почему он поддержал неонацистов Президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону рассказал, что говорил с Владимиром Зеленским о неонацизме на Украине.

03:46 «СТРАНА.ua»: Украине срочно нужно перемирие, иначе её ждёт полный разгром Украине срочно нужно перемирие, иначе продолжение конфликта приведёт к полному краху страны со всеми вытекающими последствиями.

03:46 Путин: Россия пока не достигла целей СВО, так как одна из них — денацификация Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия пока не достигла целей специальной военной операции, так как одной из них является денацификация.

03:44 МЧС: открытое горение в доме на улице Черняховского в Москве ликвидировано В МЧС России сообщили, что в жилом доме в Москве на улице Черняховского ликвидировано открытое горение.

03:34 Путин: у меня были добрые отношения с Бушем У президента России Владимира Путина были добрые отношения с экс-главой США Джорджем Бушем — младшим, но он наделал много ошибок, например, в 2008 году, когда в Бухаресте объявили об открытых дверях НАТО для Украины. Об этом российский лидер сообщил в интервью Такеру Карлсону.

03:33 Белый дом: Байден вскоре выступит с неанонсированным обращением к нации Президент США Джо Байден через несколько минут выступит с неанонсированным обращением к нации.

03:32 Путин: спецслужбы обсуждают вопрос освобождения журналиста Гершковича Спецслужбы России и США обсуждают вопрос освобождения американского журналиста Эвана Гершковича, заявил в интервью Такеру Карлсону российский лидер Владимир Путин.

03:32 Путин рассказал Такеру Карлсону, как появилась Украина Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, как появилась Украина.

03:28 РИА Новости: сын нового главкома ВСУ живёт в Сиднее Старший сын нового главкома ВСУ Александра Сырского Антон живёт в Сиднее.

03:27 Названы самые популярные туристические направления на 23 Февраля и 8 Марта Представители туриндустрии рассказали RT, какие зарубежные и отечественные направления популярны среди российских путешественников на 23 Февраля и 8 Марта.

03:24 Путин: дело Гитлера живёт, если Зеленский в парламенте Канады аплодирует нацисту Российский президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что дело Гитлера живёт, если Владимир Зеленский аплодирует нацисту в канадском парламенте.

03:18 Путин: Запад использует «страшилки» для получения денег от налогоплательщиков Западные лидеры используют «страшилки» про Россию, чтобы получить деньги от налогоплательщиков.

03:16 Путин: ввод войск Запада на Украину поставит мир на грань глобального конфликта Отправка регулярных войск других стран на Украину поставит мир на грань глобального конфликта, заявил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

03:16 Путин: в войне пропаганды очень сложно победить США Президент России Владимир Путин заявил, что очень сложно победить Соединённые Штаты в войне пропаганды, потому что они контролируют все мировые СМИ.

03:11 Путин: у России нет территориальных претензий к Польше, Латвии и кому-либо ещё У России нет никакой заинтересованности в конфликте с Польшей, Латвией и другими странами Европы, подчеркнул президент Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.