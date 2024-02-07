Newsweek: интервью Путина Карлсону бросит вызов дешёвой аналитике американских СМИ

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Times: Дэвид Кэмерон заявил, что время в конфликте на Украине на стороне Запада Times
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Депутат Калашников прокомментировал ситуацию на Украине
Депутат Госдумы Леонид Калашников в разговоре с молдавским политиком Иланом Шором прокомментировал ситуацию на Украине.
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RT: инцидент на заводе в Ижевске вызван технологическим процессом на объекте
Пожар в районе одного из заводов в Ижевске вызван технологическим процессом на критически важном объекте, сообщил RT источник в экстренных службах.
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МИД России: работа над организацией «Интервидения» активно ведётся
В настоящий момент ведётся активная работа над организацией музыкального конкурса «Интервидение», сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
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Жулин: верю в то, что Валиева ничего о допинге не знала и даже не предполагала
Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой после публикации мотивировочной части решения CAS.
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Ирак пригласил «Газпром» развивать месторождение Эн-Насирия на юге страны
Правительство Ирака пригласило российскую компанию «Газпром» развивать месторождение Эн-Насирия на юге страны.
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Молдавский оппозиционер Шор высказался о последствиях президенства Санду
Молдавский оппозиционер Илан Шор прокомментировал последствия президенства Майи Санду.
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Балицкий: территория ЗАЭС и её границы надёжно защищены от провокаций ВСУ
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что территория Запорожской АЭС и её границы надёжно защищены от возможных провокаций с украинской стороны.
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WADA использовало интервью Тутберидзе Познеру для доказательства вины Валиевой
Всемирное антидопинговое агентство (WADA), возможно, использовало интервью Этери Тутберидзе Владимиру Познеру для доказательства вины фигуристки Камилы Валиевой.
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Нетаньяху: армия Израиля получила указание готовиться к боям в Рафахе
Израильские военные получили от властей страны указание готовиться к началу боев в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.
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Политик Шор заявил о преимуществах Молдавии в случае вступления в ЕАЭС
Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, чья партия в июне прошлого года была запрещена властями Молдавии, заявил, что, по его мнению, движение в ЕС — это движение против, тогда как движение в ЕАЭС — это движение за.
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Вайцеховская: история с Валиевой по жанру больше всего напоминает пространный сериал
Обозреватель RT Елена Вайцеховская высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой после публикации мотивировочной части решения CAS.
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Швейцария выясняет, нарушила ли местная компания эмбарго на продажу дронов ВСУ
Власти Швейцарии выясняют, продавала ли местная компания Destinus беспилотники Вооружённым силам Украины в нарушение эмбарго на продажу оружия воюющим странам.
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В Челябинске полицейские ликвидировали межрегиональную ОПГ мигрантов
В Челябинске полицейские ликвидировали ОПГ мигрантов, специализирующуюся на распространении наркотиков.
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Ковальчук, Дацюк и Зарипов сыграют в «Матче звёзд» на Играх Будущего
Легенды хоккея Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Данис Зарипов сыграют в гала-матче, который пройдёт по окончании полуфинала турнира Игр Будущего по фиджитал-хоккею.
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Хет-трик Никулина помог «Локомотиву» победить «Сибирь» в КХЛ
«Локомотив» победил «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Нетаньяху: Израиль находится на пути к полной победе в конфликте с ХАМАС
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится на пути к полной победе в конфликте с палестинским движением ХАМАС.
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Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Марселе
Российский теннисист Карен Хачанов прошёл в четвертьфинал турнира ATP в Марселе (Франция).
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Лаборатория в Стокгольме нашла триметазидин в пробе Валиевой 11 января 2022 года
Стокгольмская антидопинговая лаборатория обнаружила триметазидин в допинг-пробе российский фигуристки Камилы Валиевой 11 января 2022 года.
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«Ростов» обыграл «Спартак» в матче зимнего Кубка РПЛ
«Ростов» победил «Спартак» в матче зимнего Кубка РПЛ.
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Шор: единственным спасением для Молдавии является вступление в ЕАЭС
Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор, чью партию в июне прошлого года Конституционный суд постановил признать неконституционной, заявил, что единственным спасением для Молдавии является вступление в ЕАЭС.
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В Удмуртии вручили награды журналистам в честь Дня национальной печати
В Госсовете Удмуртии вручили награды работникам СМИ в честь Дня национальной печати.
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В Москве пенсионер перевёл мошенникам почти 48 млн рублей
Пенсионер продал квартиру в центре Москвы и перевёл мошенникам почти 48 млн рублей.
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Туктамышева: если нет противоречий и есть желание, то надо ехать на Олимпиаду
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о возможном выступлении в нейтральном статусе.
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В Татарстане утвердили план мероприятий к Году семьи
В Татарстане утвердили план мероприятий, приуроченных к Году семьи в России, заявила премьер-министр республики Лейла Фазлеева.
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Боррель сообщил, что Зеленский попросил больше снарядов, дронов и систем ПВО
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил, что Владимир Зеленский попросил у партнёров поставить украинской армии больше снарядов, беспилотников и систем противовоздушной обороны.
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Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты» в январе
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук признан лучшим игроком команды в январе.
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Оренбургская служба санавиации спасла 199 человек в 2023 году
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер рассказал о работе региональной службы санавиации в 2023 году.
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В Тверской области проводят проверки по факту нападения собаки на женщину
В Тверской области организовали проверки по факту нападения бездомной собаки на женщину.
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Посольство: планы Нидерландов по подготовке ВСУ истребителей F-16 враждебны
В российском посольстве заявили, что Москва расценивает планы Нидерландов подготовить для Украины дополнительные шесть истребителей F-16 как враждебные.
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CAS: у Валиевой в 2020 году было выявлено сердечное заболевание
У российской фигуристки Камилы Валиевой было выявлено сердечное заболевание в 2020 году.
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В Нижегородской области объявили программу фестиваля «Черноречье Фест»
На фестивале «Черноречье Фест» в Дзержинске покажут 28 фильмов. Они будут представлены в конкурсной программе.
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Чен: все взрослые должны были взять вину в деле Валиевой на себя
Спортивный комментатор Иоланда Чен высказалась о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
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Сенаторы США проведут голосование об отдельном выделении помощи Украине
Лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер намерен провести голосование по отдельному законопроекту о выделении десятков миллиардов долларов для военных поставок Украине и Израилю. Документ при этом не содержит положений об ужесточении миграционной политики, так как республиканцы в корне не согласны с нынешней редакцией инициативы.
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Анцелиович: в CAS решили, что Валиева не смогла доказать случайность приёма
Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что российская фигуристка Камила Валиева не смогла доказать в Спортивном арбитражном суде (CAS), что триметазидин попал в её организм непреднамеренно.
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Вучич заявил, что украинцы в Сербии в основном поддерживают Путина
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что проживающие в Сербии украинские граждане в основном русскоязычные и поддерживают политику президента России Владимира Путина.
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В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью ОРВИ
В Ростовской области за неделю зарегистрировали 21,8 тыс. случаев ОРВИ, что на 6,3% больше, чем неделей ранее.
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WADA требовало дисквалифицировать Валиеву с момента вынесения решения CAS
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требовало дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву с момента вынесения решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
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Суд оштрафовал распространителя фейков о ВС России на полмиллиона рублей
Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону огласил приговор жительнице Запорожской области Оксане Бойко. За публичное оправдание терроризма и распространение ложной информации о российской армии она оштрафована на 550 тыс. рублей.
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В Калининградской области строят восемь новых школ
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в настоящее время в регионе строят восемь новых школ.
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Легков: таких эмоций, как на Играх в Сочи, я нигде не испытывал
Лыжник Александр Легков поделился воспоминаниями о зимней Олимпиаде в Сочи.
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Минобороны: над Белгородской областью снова сбиты снаряды RM-70 Vampire
Силы ПВО России уничтожили в небе над Белгородской областью ещё пять реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, сообщает Министерство обороны.
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В Саратовской области полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве
Полицейские в Саратовской области задержали пятерых подозреваемых в крупном мошенничестве.
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По программе «Земский учитель» в Ленобласть приедут 12 педагогов
По программе «Земский учитель» в Ленинградскую область приедут 12 педагогов.
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В Британии заявили о подготовке странами G7 мер против «теневого флота» России
Страны G7 разрабатывают новые подходы для ограничения доходов России от продажи нефти, для этого они собираются оказать давление на «теневой флот» танкеров, который Россия использует для перевозки нефти.
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Axios: Израиль предупредил США, что ЦАХАЛ может расширить операцию в Газе
Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что ответ ХАМАС на предложение о сделке по заложникам лишь подтолкнёт израильские войска к расширению наземной операции в секторе Газа.
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Шестаков: случайно анаболик попасть в организм не мог
Доктор медицинских наук Андрей Шестаков рассказал, какое влияние оказывает на спортсмена анаболик экдистерон, который был обнаружен в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
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Автоэксперт Сажин посоветовал отказаться от поездок в снегопад
Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о правилах безопасности для водителей в снегопад и метель. По его словам, лучше вообще отказаться от поездок без острой необходимости.
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WADA по итогам дела посчитало Валиеву «удивительно неосторожной»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам расследования дела фигуристки Камилы Валиевой посчитало её «удивительно неосторожной».
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На подлёте к Белгороду сбито ещё пять воздушных целей
Над Белгородом и Белгородским районом сбито ещё пять воздушных целей на подлёте к городу, в Белгороде повреждено остекление в нескольких квартирах. По предварительным данным, пострадавших нет.
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РУСАДА: нет доказательств от Валиевой, что её дедушка существует
В мотивировочной части решения CAS приведено объяснение РУСАДА, в котором говорится о том, что сторона фигуристки Камилы Валиевой не смогла доказать, что её дедушка существует.