Критики обвинили экс-ведущего Fox News Такера Карлсона в предательстве за то, что он приехал в Москву и взял интервью у Владимира Путина. Но любой уважаемый журналист должен был поступить так же. Особенно на фоне непростых российско-американских отношений, пишет обозреватель Newsweek Майк Трэйси.

Отношения между Вашингтоном и Москвой переживают не самые лучшие времена. Поэтому любой уважаемый журналист, если ему предоставляется возможность, без раздумий должен взять интервью у Владимира Путина, пишет обозреватель Newsweek Майк Трэйси.

Он напоминает, что Путин не раз общался с американскими СМИ до начала спецоперации на Украине. Среди прочего российский президент давал продолжительные интервью NBC News и Financial Times.

«Может ли кто-нибудь представить себе, чтобы Джо Байден вообще давал интервью российским журналистам, даже до того, как отношения ухудшились после конфликта? Он почти не даёт интервью в Соединённых Штатах!» — обращает внимание журналист.

Но теперь шанс пообщаться с российским лидером выпал бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону. В беседе с российским лидером ему необходимо будет найти баланс между осуждением, беспричинной лестью и детальным расспросом, что удаётся немногим журналистам, считает публицист.

«Но утомительно и невыносимо глупо предполагать, что Карлсон, просто в силу того, что он приехал в Россию с намерением взять интервью у Путина, должен быть признан виновным в госизмене. Вероятно, это самая избитая клевета в нынешнем американском политическом лексиконе», — подчёркивает автор статьи.

В США оправдывают «помощь» Киеву бесконечным повторением идеи о том, что если Путин не потерпит поражения на Украине, то обязательно пойдёт войной на остальную Европу. Но было бы гораздо логичнее поинтересоваться у российского президента лично, строит ли он такие планы, рассуждает Трэйси.

«За последние два года американские СМИ заполонили дешёвые военные аналитики, претендующие на то, чтобы предугадать, что происходит в голове Путина или чего он на самом деле «хочет». Теперь, по иронии судьбы, многие из тех же самых экспертов будут трястись от ярости из-за того, что журналист наконец-то предпринял что-то иное, вместо того чтобы выступать с бесполезными предположениями», — считает автор публикации.