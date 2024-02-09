CBC: Путин напомнил канадцам о постыдном чествовании украинского нациста

09:56
Daily Mail: Запад отстаёт от России в развитии Арктики
Москва опережает Вашингтон в сфере развития Арктики на десять или более лет.
09:56
Бэйтс: тен Хаг продолжит работу в «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не покинет клуб в ближайшее время.
09:55
Politico: политика сдерживания может стать основой мира на Украине
Стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России со стороны Европейского союза может стать основой мира на Украине. Такое мнение в статье для издания Politico высказал младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян.
09:54
Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X превысило 60 млн
Более 60 млн человек посмотрели интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном в соцсети X.
09:50
Снаряд времён Великой Отечественной нашли при строительстве метро в Петербурге
Компания «Метрострой Северной столицы» заявила, что артиллерийский снаряд времён Великой Отечественный войны нашли на стройплощадке новой станции метро в Санкт-Петербурге.
09:48
Ким Чен Ын: КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется
КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готов оккупировать её территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности.
09:42
Непряева выиграла квалификацию спринта на Спартакиаде сильнейших
Дарья Непряева одержала победу в прологе женского спринта классическим стилем на Спартакиаде сильнейших в Тюмени.
09:39
Командир группы ВДВ рассказал о применении захваченного оружия против самих ВСУ
Командир группы ВДВ рассказал, как российские десантники, завладев двумя тяжёлыми пулеметами Browning ВСУ, использовали оружие против украинских военных.
09:38
Минфин России: кабмин одобрил новый вычет по НДФЛ на 400 тысяч рублей в год
Правительство России одобрило проект поправок к законопроекту, подразумевающему единый налоговый вычет по НДФЛ в пределах 400 тыс. рублей в год для долгосрочных сбережений россиян.
09:37
По факту смерти главы федерации карате Санкт-Петербурга Конева открыли уголовное дело
СУ СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по факту смерти главы федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева.
09:28
FT: отчаянная ситуация для ВСУ на фронте гораздо хуже, чем они признают
Отчаянная ситуация, сложившаяся для Вооружённых сил Украины на фронте, гораздо хуже, чем признаёт украинское руководство.
09:28
В Москве в социальных гостиницах размещены 15 человек после пожара
После пожара, произошедшего в жилом доме на улице Черняховского на севере Москвы, 15 человек разместили в социальных гостиницах столицы.
09:28
Памятник пятикратному чемпиону НБА Брайанту установили в Лос-Анджелесе
Памятник пятикратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанту установлен возле арены «Лос-Анджелес Лейкерс».
09:26
Рогов сообщил об обстреле Токмака со стороны ВСУ
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле Токмака в Запорожской области со стороны ВСУ.
09:21
РИА Новости: проблема с платежами между Россией и Турцией пока не устранена
Проблема с платёжными переводами между Россией и Турцией к настоящему моменту полностью не устранена, сообщил РИА Новости источник в банковском секторе в Анкаре.
09:18
Фигуристка Туктамышева предпочла карьеру замужеству
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась мнением о выборе между карьерой и замужеством.
09:17
В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены объекты критической инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву городе Херсоне.
09:15
Путин: внешнеполитическая философия КНР не является агрессивной
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что внешнеполитическая философия Китая не является агрессивной.
09:06
Борт «Уральских авиалиний» из Дубая развернули в небе из-за состояния пассажирки
Пассажирке стало плохо на борту авиакомпании «Уральские авиалинии», летевшем накануне из Дубая в Москву, из-за чего командир судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.
09:03
Украинские пограничники сообщили о перехвате группы из 38 уклонистов
Государственная пограничная служба Украины на своей странице в социальных сетях сообщила о перехвате группы из 38 уклонистов при их попытке попасть в Венгрию.
09:02
Экс-премьер Украины Азаров: Сырский — крайне неудобная фигура для военных ВСУ
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что новый главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский пользуется дурной славой среди украинских военнослужащих и является крайне неудобной для них фигурой.
09:00
Кузьменко повторил достижение Макарова в составе «Калгари»
Российский нападающий «Калгари Флэймз» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз».
08:56
Полянский: к «горячей точке» в Газе рискует добавиться ещё одна — на Балканах
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что к «горячей точке» в секторе Газа вскоре рискует добавиться ещё одна — на Балканах.
08:55
Лопес победил Ортиса и защитил титул WBO в первом полусреднем весе
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в первом полусреднем весе американец Теофимо Лопес победил соотечественника Джамейна Ортиса.
08:50
Мирная жительница получила ранение при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Мирная жительница получила ранение в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике со стороны Вооружённых сил Украины.
08:46
Пострадавших при пожаре в Куеде детей перевезут в больницу Перми
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что детей, пострадавших при пожаре на газопроводе в пермской Куеде, перевезут в больницу Перми.
08:46
Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае полностью ликвидирован
Пожар на Ильском НПЗ в Краснодарском крае был полностью ликвидирован.
08:43
В Иркутской области начали проверку после нападения бездомных собак на ребёнка
В Усть-Куте Иркутской области прокуратура организовала проверку по факту нападения стаи бездомных собак на восьмилетнего ребёнка.
08:41
Овечкин установил самую длинную голевую серию среди игроков «Вашингтона»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился забитой шайбой в матче с «Флорида Пантерз».
08:36
В Санкт-Петербурге произошёл пожар на складе
В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 300 кв. м.
08:34
Боец: около 70% солдат ВСУ под Донецком ликвидируют налётами российских БПЛА
Около 70% военнослужащих Вооружённых сил Украины под Донецком погибают в результате налётов российских беспилотных летательных аппаратов, рассказал боец ВС России с позывным Лего.
08:34
Марочко: ВСУ применяют HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинское командование использует установки РСЗО HIMARS как дежурное орудие на Краснолиманском направлении.
08:30
Передача Барбашёва помогла «Вегасу» победить «Аризону» в матче НХЛ
«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:29
Минобороны России опубликовало видео с вызволенным из плена российским бойцом
Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенным из украинского плена российским бойцом.
08:27
В Благовещенске гимназисты заразились кишечной инфекцией
В Благовещенске десять учеников местной гимназии обратились к врачам из-за подозрения в заражении кишечной инфекцией.
08:27
Жителя Владивостока осудили на два года колонии по делу о пропаганде терроризма
Тихоокеанский флотский военный суд приговорил жителя Владивостока к двум годам колонии по факту публичных призывов к терроризму в Telegram.
08:23
Гол Кучерова не помог «Тампе» уйти от поражения в матче НХЛ с «Айлендерс»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:18
Трамп победил на республиканских кокусах в штате Невада
Бывший президент США Дональд Трамп, намеривающийся баллотироваться на пост главы Соединённых Штатов от Республиканской партии, победил на республиканских кокусах в штате Невада.
08:18
Богомаз: беспилотник-разведчик уничтожен над Брянской областью
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянским районом Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат-разведчик самолётного типа.
08:16
Адвокат: СБУ пришла с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической УПЦ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
08:11
Гол Кузьменко принёс «Калгари» победу над «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Калгари Флэймз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:10
Медведев похвалил Карлсона за то, что тот не струсил и взял интервью у Путина
Заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев похвалил американского журналиста Такера Карлсона, взявшего интервью у президента России Владимира Путина.
08:09
В Орловской области пресечена попытка атаки БПЛА ВСУ на объекты ТЭК
В Орловской области была пресечена попытка атаки украинских БПЛА на объекты топливно-энергетического комплекса.
08:09
Медведев: Путин в интервью Карлсону рассказал, почему Украины никогда не было
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российский президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно рассказал, почему Украины не было и не будет.
08:07
Putin возглавил топ мировых трендов в соцсети X
Putin возглавил топ мировых трендов в социальной сети X.
08:05
Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
08:01
ООН: четыре года нужно на уборку скопившихся в секторе Газа 12 млн т мусора
В докладе Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) говорится, что четыре года потребуется на то, чтобы убрать с улиц сектора Газа скопившиеся 12 млн т мусора.
08:01
Пушилин: интерес к мнению Путина в мире необычайно высок
Интерес к мнению президента России Владимира Путина в мире необычайно высок, что со всей очевидностью показало интервью американского журналиста Такера Карлсона, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
07:54
Число просмотров интервью Путина Карлсону в соцсети X превысило 50 млн
Более 50 млн человек посмотрели интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном в соцсети X.
07:45
Медведев: глядя на биографию Сырского, испытываешь чувство ненависти и омерзения
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что, глядя на биографию нового главкома ВСУ Александра Сырского, испытываешь чувство ненависти, презрения и омерзения.