CBC: Путин напомнил канадцам о постыдном чествовании украинского нациста

В интервью Такеру Карлсону российский президент заявил, что на Западе всё ещё заметны нацистские настроения. В качестве примера он привёл рукоплескание украинскому эсэсовцу в канадскому парламенту, что стало серьёзным дипломатическим конфузом для Оттавы, пишет CBC.

Российский президент воспользовался интервью с Такером Карлсоном, чтобы раскритиковать Владимира Зеленского. Он напомнил, как украинский политик присоединился к овациям в честь ветерана нацистского подразделения во время визита в Канаду, передаёт CBC.

Владимир Путин объяснил, что это случай доказывает, что дело Гитлера на Западе всё ещё живёт. «И президент, действующий президент сегодняшней Украины, аплодирует ему в канадском парламенте, аплодирует стоя!» — возмутился глава государства.

В сентябре Зеленский выступил с обращением к канадскому парламенту. После его речи собравшимся представили украинца Ярослава Гуньку, которого спикера палаты представителей похвалил за «борьбу с русскими во Второй мировой», после чего все, в том числе премьер-министр страны Джастин Трюдо, встали и начали ему аплодировать, напоминает издание.

Впоследствии выяснилось, что Гунька воевал в составе эсэсовской дивизии «Галичина». Хотя некоторые историки пытаются обелить это нацистское подразделение, инцидент в канадском парламенте стал серьёзным дипломатическим конфузом для Оттавы, признаёт CBC.