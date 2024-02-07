В сентябре 2023 года парламент Канады в присутствии Зеленского аплодировал 98-летнему Ярославу Гуньке, который оказался нацистским ветераном из дивизии «Галичина». Премьер Канады Джастин Трюдо до сих пор постоянно утверждал, что не был осведомлён о визите Гуньки, однако теперь выяснилось, что его протокольная служба отправила украинцу приглашение — не только в парламент, но и на приём в Торонто.

Лидер консерваторов Канады Пьер Пуальевр назвал Джастина Трюдо лжецом после того, как стало известно о приглашении ветерана украинского нацизма, пишет The National Post.

22 сентября 98-летнего Ярослава Гуньку чествовали как почётного гостя на Парламентском холме во время визита Владимира Зеленского. Спикер Энтони Рота представил Гуньку как ветерана Второй мировой войны, который «боролся за независимость Украины против русских», после чего старик удостоился бурных оваций со стороны собравшихся членов парламента, сенаторов и самого Зеленского.

Только после беглого исследования выяснилось, что Гунька служил в дивизии «Галичина» — добровольческом подразделении войск СС, которое было лояльно к нацистской Германии и участвовало в попытке завоевания Советского Союза. Кроме того, её члены участвовали в нескольких задокументированных военных преступлениях, включая полномасштабную резню в польской деревне Гута Пеняцкая.

Несмотря на частые заявления премьер-министра Джастина Трюдо о том, что он не был предупреждён о приглашении ветерана СС в парламент, появились новые доказательства того, что в офисе Трюдо не только знали, но и пригласили его также на приём в Торонто с участием Зеленского и его супруги, назначенный на вечер того же дня.

«Достопочтенный Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, рад пригласить вас на особое мероприятие», — говорится в сообщении, отправленном Гуньке протокольным отделом Канады.