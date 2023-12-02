European Conservative: в Канаде требуют отставки премьер-министра

Около 130 тыс. канадцев подписали петицию, выражающую недоверие главе правительства Джастину Трюдо, сообщает European Conservative. Граждане недовольны миграционной политикой, ростом цен на жилье, новыми налогами и растущим уровнем нищеты. Успех вотума приведет к внеочередным федеральным выборам.

Жители Канады не хотят больше видеть Трюдо на посту премьер-министра, об этом можно говорить исходя из растущего числа опросов населения и недавней петиции, призывающей к вотуму недоверия его правительству меньшинства в Палате общин, пишет European Conservative. Автором петиции является депутат-консерватор Мишель Феррери. Если голосование по этому документу пройдет успешно, то в течении 45 дней должны будут пройти выборы.

Текст петиции указывает на те проблемы, с которыми столкнулась страна в период правления Трюдо. «Политика этого правительства не соответствует кризису, с которым столкнулась Канада: стоимость жилья, ущемление гражданских свобод, самая высокая инфляция в истории, несбалансированная миграционная политика, налогообложение до нищеты, ослабление нашей экономики за счет импорта природных ресурсов, которые Канада имеет и недостаточно использует». У канадцев уже просто нет доверия к нынешнему правительству.

К списку проблем также можно добавить проблемы с имиджем премьер-министра после «пяти этических расследований и подрыва репутации Канады на мировом уровне».

Но все же главной болевой точкой для населения остается жилищный вопрос, который вызван миграционной политикой правительства. Как отмечает автор статьи, в прошлом году население Канады выросло на рекордный миллион человек, причем почти весь прирост был обеспечен массовой миграцией. Жилплощади стало просто не хватать. Все это вызвало дефицит жилья и его резкое подорожание. По мнению Канадской ипотечной и жилищной корпорации для решения проблемы в постройку дополнительных единиц жилья нужно вложить 2 трлн. долларов к 2040 году.

Инфляция беспокоит население не только в сфере жилья. После эпидемии коронавируса число людей, пользующихся услугами продовольственных банков, достигло рекордного уровня, пишет издание. Почти каждая пятая семья в Онтарио борется за то, чтобы поставить еду на стол, что затрагивает примерно 2,8 млн. человек.

Также правительство ввело налог на выбросы углекислого газа, что добавило проблем людям, которые и так страдают от инфляции в самых разных сферах. Законопроект крайне непопулярен среди канадцев.

Но при всем при этом шансы на успех вотума крайне малы. Так считает Джеймс Карафано из фонда «Наследие». «Единственные голоса, которые считаются, — это голоса членов парламента, и пока у либералов премьер-министра Трюдо есть соглашение о доверии и поставках с Новой демократической партией (НДП), он может пережить любое голосование о доверии», — заявил Карафано.

Если бы вотум все-таки привел к смещению правительства Трюдо, то, согласно опросам, Консервативная партия Канады (КПК) одержала бы победу на внеочередных выборах, легко получив большинство мест в Палате общин.