Корреспондент Welt усмотрел в интервью Путина послание республиканцам

Основная суть интервью Владимира Путина Такеру Карлсону заключалась в том, чтобы подать сигнал республиканцам, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. По его мнению, российский президент хотел дать понять Трампу и его сторонникам, что рассчитывает на их победу на выборах в США и готов вести с ними переговоры по Украине, как только они окажутся у власти.

Мы начнём с Кристофа в Москве. Как следует определить цель этого интервью Путина, чего он хотел достичь?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: То, что я сейчас скажу, — это абсолютно моя личная интерпретация этого интервью. Думаю, Владимир Путин рассматривает 2024 год как позитивный временной промежуток для России, в который он попытается достичь своих целей. Западные партнёры Украины едва продвигаются в производстве артиллерийских снарядов, а это означает, что у украинцев проблемы с боеприпасами. Второй момент заключается в том, что в США идёт предвыборная борьба. В ноябре там должны пройти президентские выборы. То есть американцы в значительной степени заняты сами собой. На Украине идёт борьба за власть. Не последнюю роль тут играет вчерашнее увольнение Валерия Залужного, главнокомандующего украинской армией.

Всё это Владимир Путин хочет использовать для того, чтобы добиться своего на поле боя и получить выгодные исходные позиции для вероятных будущих переговоров — переговоров, которые, с точки зрения Путина, должны проходить в первую очередь с США как с важнейшей защищающей Украину державой.

Путин рассчитывает — или надеется — на то, что победу одержат республиканцы, то есть Дональд Трамп. А Такер Карлсон — человек, которому приписывается большая близость к Трампу. Так что это интервью, на мой взгляд, — не что иное, как послание республиканцам. «Давайте договоримся, давайте найдём компромисс, так будет лучше для всех причастных», — таков посыл этого интервью.

Также в этом интервью Владимир Путин намекает, не говоря об этом прямо, что американцам однажды ещё непременно понадобится Россия — в частности, когда речь идёт о борьбе за власть с Китаем, которая может обостриться. Это также моя личная интерпретация событий.

Владимир Путин, конечно, не станет просто так готов к мирным переговорам и заключению мира. Разумеется, он хочет что-то получить. С моей точки зрения, это четыре украинские области, которые Россия присоединила 30 сентября 2022 года: Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон*. Россия хочет полностью их контролировать. До сих пор она это делает частично. Кроме того, Россия хочет, чтобы эти области были признаны как российские территории, точно так же, как и Крым. Такой может быть минимальная цель, которую Путин поставит для достижения мира.

В конечном итоге за эти 2 часа 7 минут, которые длилось интервью, это было, на мой взгляд, ключевое высказывание: призыв к республиканцам — давайте вести переговоры, как только вы придёте к власти.

Кристоф, спасибо за твою оценку ситуации.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2024 года.

* Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).

