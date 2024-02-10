Болтон: слова Путина о готовности к переговорам стали своего рода угрозой Байдену

Заявление Путина о готовности к переговорам по Украине стали своего рода угрозой Байдену, заявил в интервью NewsNation бывший постпред США при ООН Джон Болтон. По его словам, российский лидер, по сути, намекнул на то, что эти переговоры должны состоятся в ближайшее время, иначе этот конфликт продолжится и дальше будет осложнять ситуацию на политической арене.

Путин заявил, что конфликт на Украине закончится, если Соединённые Штаты прекратят в нём участвовать. Это очень редкое интервью продолжительностью более двух часов и первое общение российского президента с западным СМИ с тех пор, как его страна ввела войска на Украину в 2022 году.



Для обсуждения этого интервью с нами (бывший американский. — ИноТВ) постпред Джон Болтон, который также занимал пост советника по национальной безопасности при администрации Трампа. Постпредом США при ООН он был при Джордже Буше — младшем.



Сэр, как всегда, благодарим вас за участие в нашей программе. В этом интервью было затронуто множество вопросов, однако заявление Путина об окончании этого конфликта выделялось на остальном фоне, не так ли? Ведь российский президент, по сути, подталкивает США к заключению соглашения, в рамках которого для завершения конфликта России, по всей видимости, должны отойти занятые ею украинские территории. Господин постпред, как вы прокомментируете эти заявления?



ДЖОН БОЛТОН, бывший постпред США при ООН: Я определённо подумал, что таким образом Путин выступает с инициативой, чтобы посмотреть, может ли он добиться начала переговоров. Честно говоря, я удивлён, что он не сделал этого гораздо раньше, с учётом тех ударов, которые получила Россия. Но он, очевидно, избрал благоприятную, по его мнению, атмосферу этого интервью. И, по-моему, это своего рода угроза Байдену в том смысле, что он будто говорит: вы можете получить мир на Украине, вы можете убедить европейцев к сотрудничеству, и мы можем решить это за считанные недели, так что на Украине не будет никакого конфликта, который, в противном случае, будет создавать сложности на политической арене до конца этого года.



Он также играет на электорат Трампа, по сути, говоря им, что вы получите ещё более удачную сделку в случае избрания Трампа. Думаю, это оказывает реальное давление на Владимира Зеленского и украинцев. Думаю… Посмотрим, будут ли русские и дальше следовать по этому пути, но в этом интервью Путин, очевидно, говорит: я открыт к переговорам, однако если в ближайшее время они не пройдут, то я продолжу этот конфликт.



Дата публикации 09 февраля 2024 года.