TAC: безграничная русофобия мешает американским элитам трезво оценивать ситуацию

Все несогласные с политикой американской «партии войны» сегодня автоматически становятся «сторонниками Путина» и «агентами Кремля». Как пишет The American Conservative, это может говорить о внутренней патологии, которая поразила большую часть вашингтонского истеблишмента и которая проявляется в безграничной русофобии, мешающей трезвому аналитическому мышлению.

Член палаты представителей от штата Калифорния Нэнси Пелоси заявила, что призыв к прекращению огня в секторе Газа от протестующих американцев — это послание господина Путина. Как пишет The American Conservative, можно воспринимать это требование как бред 80-летней политической деятельницы — сторонницы Демократической партии, раздувающей ещё одну абсурдную антироссийскую кампанию, однако некоторые признаки указывают на то, что это может быть частью более широкой тенденции.

Как отмечает автор материала, недавно сенатор Кирстен Гиллибранд, демократ от штата Нью-Йорк, на секретной встрече с донорами Американо-израильского комитета по общественным связям, приписал позицию некоторых законодателей, выступающих за прекращение огня, влиянию дезинформации со стороны «TikTok, Китая, России и других наших противников».

И эта тенденция наблюдается не только у демократов, заболевших «синдромом помешательства на Путине». Кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли фактически утверждает, что Путин был «самым счастливым человеком в мире» после 7 октября и с тех пор «держится за руки с ХАМАС и говорит, что они друзья». Более того, «именно российская разведка помогла ХАМАС узнать, как преодолеть израильские укрепления».

«Это новое уравнивание России и ХАМАС и распространение ярлыка «сторонников Путина» на скептиков в отношении израильской политики Байдена демонстрируют психологию нашего внешнеполитического истеблишмента в настоящий момент. Любые отклонения от ортодоксальности — то есть постановка вопросов о том, действительно ли безоговорочная поддержка Украины и нынешней войны Израиля в секторе Газа отвечает национальным интересам США — теперь рефлекторно встречается с отвращением со стороны Пелоси, Гиллибранда, Хейли и им подобных», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что вместо попыток найти позитив в аргументах, выдвигаемых теми, кто выступает против продолжения спонсирования Америкой любых конфликтов, в таких подходах преобладает маккартизм. Все несогласные автоматически становятся врагами Америки, причём это необязательно относится только к консерваторам. Американская «партия войны» начинает прибегать к приклеиванию ярлыков оппонентам, что рассчитано на фактическое «боевое охранение» единственно разрешённого политического курса.

Всё это, заключает автор статьи, может говорить о внутренней патологии, которая поразила большую часть вашингтонского истеблишмента и которая проявляется в безграничной русофобии, мешающей трезвому аналитическому мышлению.

«Если принять именно такую оценку, то легче понять, как можно прийти к выводу, что в Соединённых Штатах существует пятая колонна Путина, состоящая из мусульманских пропалестинских активистов, сторонников Трампа из сельскохозяйственных регионов, полностью разочаровавшихся в бесконечной войне, и всего остального, что расположилось между ними. Разве этих случайных попутчиков могло связать общее отвращение к безрассудному американскому военному интервенционизму. Нет, их, должно быть, связал пророссийский изоляционизм», — иронизирует автор материала.