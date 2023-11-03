Fria Tider: директор Нобелевского фонда уходит в отставку после приглашения российского посла на церемонию вручения премии

Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен объявил об уходе в отставку, передаёт издание Fria Tider со ссылкой на пресс-релиз организации. «Непростое решение» было принято после разразившегося ранней осенью политического скандала в Швеции, когда фонд объявил о намерении пригласить на церемонию вручения Нобелевской премии российского посла. В скором времени приглашение главе российской дипмиссии в Стокгольме было отозвано.

Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен покинет свой пост, сообщает Fria Tider со ссылкой на официальный пресс-релиз организации. Как сообщается, кадровое решение было принято после ранее разразившегося в Швеции скандала с приглашением на церемонию вручения Нобелевской премии этого года в Стокгольме послов России, Белоруссии и Ирана.

Издание напоминает, что этой осенью Нобелевский фонд и его глава Видар Хельгесен оказались под шквалом критики после того, как фонд решил пригласить глав дипломатических миссий упомянутых стран. Из-за этого решения также появились разногласия и внутри Нобелевских комитетов, в результате чего приглашения послам были отозваны.

«Это было непростое решение. Мне было очень приятно иметь возможность внести свой вклад в развитие деятельности Нобелевского фонда и через него распространять надежду и вдохновение по всему миру», — заявил Видар Хельгесен, который продолжит трудовую деятельность на посту руководителя Межправительственной океанографической комиссии и помощника генерального директора ЮНЕСКО.

В настоящее время неясно, кто станет новым директором Нобелевского фонда, завершает Fria Tider.