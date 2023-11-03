Fria Tider: директор Нобелевского фонда уходит в отставку после приглашения российского посла на церемонию вручения премии

20:50
Белый дом: дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны
Имевшиеся у администрации США дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине исчерпаны, сообщили в Белом доме.
20:50
Кулеба заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не ведёт переговоров с Россией и не видит в них смысла.
20:44
МККК не принимает участия в переговорах Израиля и ХАМАС по заложникам
Международный Комитет Красного Креста (МККК) не принимает непосредственного участия в переговорах между Израилем и движением ХАМАС по вопросу о заложниках, заявил глава офиса МККК в Газе Уильям Шомбург.
20:41
Два человека пострадали в результате инцидента в шахте «Беларуськалия»
Минимум два человека пострадали в результате инцидента с транспортной кабиной в шахте предприятия «Беларуськалий» в Белоруссии.
20:34
В Кронштадте восстановят бывший дом изобретателя Попова
В Кронштадте планируют восстановить бывший дом изобретателя Александра Попова.
20:33
Беллингем признан лучшим игроком «Реала» в третий раз подряд
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем стал лучшим игроком мадридской команды в октябре.
20:31
Жулин считает, что Протопопов был великим человеком и фигуристом
Заслуженный тренер России Александр Жулин назвал большой потерей смерть двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова.
20:30
МО Белоруссии: 2 ноября польский легкомоторный самолёт нарушил границу
Польский легкомоторный самолёт 2 ноября нарушил границу с Белоруссией на глубину 200 м, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко.
20:25
Большинство россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров
Согласно новому исследованию, 63% россиян не отвечают на звонки с незнакомых номеров. По их словам, все важные контакты у них записаны.
20:17
Сальдо: из-под завалов в Чаплинке извлекли тела девяти погибших
Из-под завалов в Чаплинке Херсонской области после ракетного удара ВСУ извлекли тела девяти погибших.
20:17
Бышовец считает, что матч с Кубой должна провести молодёжная сборная России
Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец отреагировал на то, что национальная команда проведёт товарищеский матч с Кубой в Волгограде.
20:15
Операцию Мухина перенесли из Германии в Италию из-за сложностей с визой
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо завил, что перенос операции полузащитника Максима Мухина из Германии в Италию связан с техническими обстоятельствами.
20:15
Оренбургская область получила четыре награды фестиваля «Зодчество»
Оренбургская область удостоена четырёх наград международного фестиваля «Зодчество».
20:14
В Тульской области вызвали в полицию танцевавшего у Вечного огня подростка
В Тульской области в Белёве вызвали в полицию подростка после появления в сети видеоролика, на котором он танцует на стеле рядом с Вечным огнём.
20:12
В Роскомнадзоре заявили, что не ограничивают работу TikTok в России
Работа интернет-сервиса TikTok на территории России не ограничивается, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
20:07
Athletic: у тен Хага кризис в отношениях с игроками МЮ
Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны главным тренером команды Эриком тен Хагом.
20:07
В Тверской области представили программу мероприятий ко Дню народного единства
В Тверской области проведут культурные и развлекательные мероприятия, посвящённые Дню народного единства.
20:07
Введён особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы
Правительство России ввело особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы.
20:02
В Кировской области реализуют 48 региональных проектов в 2023 году
На заседании совета по проектному управлению при губернаторе Кировской области обсудили реализацию региональных проектов в 2023 году.
19:59
Суд в Уфе арестовал директора «Башкиравтодора» по делу о мошенничестве
Советский районный суд Уфы арестовал генерального директора АО «Башкиравтодор» Ильдара Юланова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
19:57
«Трактор» объявил о назначении Заварухина на пост главного тренера
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» объявил о назначении Алексея Заварухина на пост главного тренера челябинской команды.
19:54
Лавров и глава МИД Ирана обсудили палестино-израильский конфликт
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан обсудили ситуацию с палестино-израильским конфликтом.
19:52
Спрос на сотрудников в Челябинской области вырос в полтора раза с 2022 года
В Челябинской области на рынке труда количество вакансий с октября 2022 года выросло в полтора раза, или на 52%.
19:52
В школы Крыма поступило цифровое оборудование на 131 млн рублей
В Республике Крым в рамках нацпроекта «Образование» в 41 школу поступило новое цифровое оборудование на сумму 131 млн рублей.
19:51
Названы лауреаты конкурса «Культурная столица Татарстана»
Арский район получил Гран-при конкурса «Культурная столица Татарстана». Награду вручил раис республики Рустам Минниханов на церемонии закрытия Года национальных культур и традиций, которое прошло в рамках Дня народного единства.
19:51
На Елагином острове в Петербурге появилась станция мониторинга воздуха
На Елагином острове в Санкт-Петербурге разместили метеостанцию, которая будет мониторить чистоту воздуха.
19:50
Жителям Волгоградской области вручили награды в преддверии Дня народного единства
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров вручил награды жителям региона в преддверии Дня народного единства.
19:49
Мишустин освободил Артемьева от поста помощника премьер-министра по его просьбе
Глава правительства России Михаил Мишустин освободил Игоря Артемьева от поста помощника премьер-министра по его просьбе.
19:48
Файзуллаев — о пасе Чалову в пустые ворота: ему было удобнее забить
Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев объяснил своё решение отдать пас Фёдору Чалову в пустые ворота в матче шестого тура группового этапа Кубка России по футболу с «Оренбургом».
19:45
Новак: цены на все виды топлива на АЗС не должны расти выше инфляции
Цены на все виды топлива на АЗС не должны расти выше инфляции по итогам года, заявил вице-премьер России Александр Новак.
19:43
Минобороны: около 19:00 мск над Белгородской областью был уничтожен беспилотник
Минобороны России сообщило, что около 19:00 мск силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
19:42
Психолог Аблямитова рассказала о способах борьбы с сонливостью
Психолог Регина Аблямитова заявила, что для сохранения бодрости и энергии важно уделять внимание здоровью и правильному образу жизни.
19:41
Хачанов проиграл Циципасу в 1/4 финала «Мастерса» в Париже
Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться в полуфинал турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.
19:40
RT: забеременевшая в Ленобласти 12-летняя девочка последнее время опаздывала на уроки
Забеременевшая в Ленинградской области 12-летняя девочка последнее время часто опаздывала на уроки, говоря педагогам, что проспала. Об этом RT рассказал источник.
19:40
Новак поручил ФАС контролировать ситуацию с ценами на топливо в новых регионах
Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС контролировать ситуацию с розничными ценами на топливо в новых регионах, на Дальнем Востоке, в Дагестане и Сибири.
19:40
Петржела: Соболев слабее Кассьерры и психологически нестабилен
Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал своё мнение о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
19:34
Автоэксперт Шабунин рассказал о признаках скорой поломки коробки передач
Мастер-приёмщик техцентра «Вешняки-Авто» Сергей Шабунин рассказал, какие признаки указывают на скорую поломку коробки передач.
19:32
МИД: визит президента Палестины в Россию отложен по просьбе палестинской стороны
Визит в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса отложен по просьбе палестинской стороны, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов.
19:31
Хет-трик Шабанова помог «Трактору» одержать пятую победу подряд в КХЛ
«Трактор» обыграл «Адмирал» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
19:28
В новый пакет помощи США Украине войдут боеприпасы для HIMARS, снаряды, ПТРК
В новый пакет помощи США для Украины войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS и ПВО NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые комплексы, сообщает Пентагон.
19:23
Сайнс выиграл первую тренировку Гран-при Бразилии «Формулы-1»
Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс выиграл первую сессию свободных заездов на Гран-при Бразилии.
19:20
Дворцовый мост разведут под музыку в ночь на 4 ноября
Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под музыку в ночь на 4 ноября в рамках проекта «Поющие мосты».
19:19
МИД: Россия подтверждает, что Израиль не информирует Москву об ударах по Сирии
Россия подтверждает, что Израиль не сообщает Москве о своих ударах по территории Сирии, заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов.
19:12
Написавшая заявление на блогера Шабутдинова: многие ребята остались с кредитами
Наталья Калистратова, написавшая заявление в правоохранительные органы на блогера Аяза Шабутдинова, рассказала RT, что знает других людей, которые остались с кредитами и без денег после участия в «бизнес-тренингах».
19:11
Роднина заявила, что Протопопов пережил инсульт перед Олимпиадой в Сочи
Депутат Госдумы Ирина Роднина выразила соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона в парном фигурном катании Олега Протопопова.
19:09
Блинкен: США направляют Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн
Соединённые Штаты направляют Украине очередной пакет военной помощи на $125 млн.
19:05
Минобороны Польши опровергло заявление Белоруссии о нарушении воздушной границы
Министерство национальной обороны Польши опровергло информацию о нарушении воздушным судном границы Белоруссии.
19:05
В Уфе зарегистрировали новый абсолютный температурный рекорд
В Башгидрометцентре заявили, что 2 ноября в Уфе был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.
19:04
ОКР выразил соболезнования родным и близким Протопопова
Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования семье легендарного фигуриста Олега Протопопова.
19:03
В УЕФА отклонили апелляцию «Барселоны» на штраф в €500 тыс.
«Барселоне» всё же придётся заплатить внушительный штраф за несоблюдение финансовых правил.