Samnytt: в Швеции был полностью оправдан обвиняемый в шпионаже россиянин

60-летний россиянин, обвинённый в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и США, оправдан по всем пунктам обвинения, сообщает Samnytt.

Согласно обвинительному заключению, россиянин, среди прочего, использовал вымышленные личности и «мошеннические средства» для приобретения технического оборудования, которое затем было контрабандой переправлено в Россию. Речь идёт о западных технологиях, «необходимых российской армии», но которые российские военные не могут заполучить на открытом рынке из-за санкций и экспортных ограничений, пишет Samnytt.

Кроме того, обвинительная сторона не смогла доказать попытки обвиняемого получить секретную информацию, касающуюся Швеции и США, с целью совершения «шпионажа», что, согласно шведскому законодательству, является обязательным условием для того, чтобы быть осужденным за грубую незаконную разведывательную деятельность, отмечает автор статьи.

Издание напоминает, что россиянин был арестован вместе со своей женой на принадлежащей им вилле в пригороде Стокгольма в ноябре прошлого года в ходе впечатляющей полицейской операции, проведённой шведскими силовиками. Для задержания россиян в их доме оперативники спецназа спустились с вертолёта, выломали двери и разбили несколько окон.

Окружной суд Стокгольма согласился с доводами обвинения в том, что россиянин, являющийся гражданином Швеции с 2012 года,. Однако экспорт технологий в Россию таким способом не считается. В решении суда говорится о том, что мужчинав поставках технологической продукции в Россию, не нарушая стандартные процедуры при заказе товара. Поскольку экспортный бизнес россиянина не был незаконным, у судадела обвиняемого, и мужчина был освобождён.