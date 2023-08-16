DN: последний оставшийся шведский корреспондент вынужденно покидает Россию

Постоянный корреспондент шведской газеты Dagens Nyehter Анна-Лена Лаурен была вынуждена покинуть Россию после 16 лет работы в стране пребывания, сообщает Dagens Nyheter. Российские власти приняли решение не продлевать журналистке выдачу новой аккредитации, однако Лаурен не теряет надежды когда-нибудь вернуться в Россию и продолжить свою работу.
Корреспондент шведского издания Dagens Nyheter и финского Hufvudstadsbladet в России Анна-Лена Лаурен после 16 лет работы наконец покинет страну пребывания, поскольку российские власти решили не продлевать аккредитацию журналистке. Об этом сообщает издание Dagens Nyheter.
Лаурен до сих пор оставалась последним шведским корреспондентом, постоянно проживающим в стране, где она проработала много лет и знакомила североевропейских читателей со «своим виденим» происходящих внутри России событий. Лаурен даже написала о россиянах целую книгу под названием «У них что-то с головой, у этих русских».
«Видение и присутствие Анны-Лены на месте дали возможность разобраться в происходящем и сблизиться с простыми гражданами», — заявил главный редактор Dagens Nyheter Петер Володарский. Лаурен продолжит писать о России за её пределами, но всё же надеется когда-нибудь вернуться в Россию.
Власти России ужесточили правила пребывания для иностранных журналистов, работающих в стране в ответ на преследование российских СМИ. Теперь зарубежные журналисты должны каждые три месяца подавать заявку на продление своей аккредитации, хотя раньше её требовалось продлевать лишь один раз в году, отмечают в Dagens Nyheter.
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