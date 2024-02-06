SwebbTV: шведские политики готовы вести на убой молодёжь ради бредовых идей о «войне с Россией»

Шведские правящие круги спятили на почве русофобии и готовы отправить собственную молодёжь умирать в интересах западной олигархии, считает аналитик Ларс Берн. В интервью порталу SwebbTV эксперт выразил мнение, что Запад не оставит свои заранее бесперспективные попытки по созданию вооружённых конфликтов с Россией в целях её «захвата» даже при десятикратном наращивании своего ВПК. По словам Берна думать, что Россия, которой ещё и помогает Китай, будет за всем этим наблюдать сложа руки, — «идиотизм».

Шведские власти пытаются напугать своих сограждан «войной» с Россией и подготовить население страны к потенциальному нападению на свою территорию. В НАТО прямо заявляют, что военный блок готовится к вооружённому конфликту с россиянами в течение ближайших 20 лет. Однако на самом деле речь идёт о защите интересов западной олигархии, которая хочет завладеть ресурсами России, считает аналитик Ларс Берн, который поделился своими видением ситуации с порталом SwebbTV.

«Цель олигархии заключается в захвате России, и так будет продолжаться и дальше», — заявил эксперт, убеждённый в том, что Запад не оставит попытки пытаться создать конфликты с Россией, куда будут втянуты рядовые шведы. Кроме того, не исключено, что правители Швеции отправят на эту войну молодых шведов.

«У тех шведов, у которых есть дети, молодые сыновья и дочери, прошедшие военную подготовку, сегодня есть все основания очень беспокоиться о том, что задумали эти помешанные на войне политики», — пояснил Берн и подчеркнул, что «у них нет шансов против России».

За последние годы Россия значительно укрепила себя в военном отношении, отмечает аналитик. «Россия обладает самой сильной или, возможно, второй по силе военной мощью в мире», — считает Берн, не представляющий, как при таком раскладе Швеция могла бы хоть как-нибудь повлиять на это. В то же время Западу потребуется много лет, чтобы «полностью изменить свою оборонную политику».

«Создать новые оборонные предприятия, увеличить их мощности по производству оборонной техники в десять раз, чтобы соответствовать военной мощи России. И при этом россияне не будут сидеть сложа руки. К тому же за их спиной стоит Китай. Это всё такой идиотизм!» — приводит SwebbTV слова Ларса Берна в завершение статьи.