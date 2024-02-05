Fria Tider: шведы потребовали избавить их от агрессивной госпропаганды

В Стокгольме тысяча людей вышли на факельное шествие и демонстрацию против правительственной пропаганды на государственных СМИ, пишет Fria Tider. Протестующие выразили своё резкое недовольство тем, как однобоко освещаются самые наболевшие и волнующие население вопросы, включая вступление страны в НАТО, бесконтрольную иммиграцию и связанную с ней преступность, бездумную климатическую политику и чрезмерно навязчивое обсуждение гендерной тематики.

В минувшее воскресенье в Стокгольме прошла крупная демонстрация возле здания шведского государственного телевидения. Тысяча протестующих требовали запретить государственным теле- и радиокомпаниям продолжать односторонние и пропагандистские репортажи, а также уволить генерального директора гостелерадиокомпании SVT, передаёт Fria Tider.

Как сообщается, в демонстрации приняли участие ряд известных людей в социальных сетях и представители альтернативных СМИ. Вышедшие на улицу шведы выступили с требованием «положить конец левой пропаганде государственного телевидения». Среди прочего демонстранты потребовали более разностороннего освещения тем, по которым голоса несогласных сейчас полностью замалчиваются на государственном телевидении SVT и Шведском радио. В особенности протестующих не устраивает то, как подаются такие важные и волнующие их серьёзные вопросы, как вступление страны в НАТО, бесконтрольная иммиграция и связанная с ней преступность, бездумная климатическая политика и чрезмерно навязчивое обсуждение гендерной тематики.

Демонстранты также потребовали допустить к эфирам государственных теле- и радиоканалов влиятельных представителей альтернативных СМИ. Среди прочего протестующие требовали «деполитизации» телеканала SVT и Шведского радио. «Долой экстремистов, которые занимаются продвижением интересов международных финансовых корпораций. Дать голос свободным активистам из альтернативных каналов и СМИ. Прекратить принудительное финансирование проправительственных медиа», — скандировали принявшие участие в акции шведы. Демонстранты также потребовали уволить генерального директора SVT Ханну Шьерне за «грубое пренебрежение» выполнением своих прямых профессиональных обязанностей.