SwebbTV: «подчинение России любой ценой» — Швеция становится частью военной машины НАТО под ложным предлогом

Военная мощь США никак не связана с заботой о своей безопасности, а является инструментом в руках олигархии и глобалистов, считает шведский аналитик Ларс Берн, высказавший своё мнение в эфире портала SwebbTV. У Соединённых Штатов есть почти тысяча военных баз по всему миру, однако обоснование их наличия, которое рассказывают на Западе, не соответствует действительности. Теперь же и Швеция становится частью американской военной машины под предлогом того, что шведов нужно «защитить». На самом деле речь идёт о цели «подчинения России любой ценой».

США и НАТО развязывают войны, чтобы подчинить себе страну за страной. Целью происходящих по всему миру вооружённых конфликтов является, среди прочего, получение контроля над природными ресурсами, а огромная военная мощь США и НАТО служат инструментами глобалистов. Об этом заявляет шведский аналитик Ларс Берн в эфире портала SwebbTV.

По его мнению, совершенно абсурдно говорить о том, что американские военные якобы защищают Соединённые Штаты, которые безопасно расположены между Тихим и Атлантическим океанами. Речь идёт о защите интересов, поскольку американские вооружённые силы были созданы и оснащены для ведения войн за экономическую элиту Запада.

«У армии США есть 900 баз в 170 странах, и они нужны не для защиты Соединённых Штатов. Всё дело в том, чтобы с помощью этого военного аппарата получить контроль над всеми странами мира, всеми участками земли, всеми природными ресурсами», — пояснил Берн.

Утрата «контроля» над Россией привела к агрессивным действиям Вашингтона. «Россия должна быть включена в эту систему любой ценой, и это — важнейшая цель олигархии. Ведь Россия обладает примерно одной третью мировых стратегических ресурсов. Считается, что Россия обладает бóльшими запасами нефти, чем Ближний Восток», — продолжает эксперт.

Однако в России действует «националистический режим», который Запад хочет «подчинить любой ценой». «Именно поэтому Швецию заставили вступить в НАТО, чтобы мы стали частью военной машины глобалистов», — подчёркивает Ларс Берн в эфире SwebbTV.

«Запад не намерен сдаваться, пока не подчинит Россию. Вот почему было начато разжигание войны против россиян. Украинский конфликт — это прокси-война, в которой олигархия руками украинского народа ведёт войну против россиян, которая теперь вот-вот будет проиграна». Берн убеждён, что Запад пребывает в состоянии отчаяния, и есть риск того, что конфликт окончательно «выйдет из-под контроля».

Кроме того, все заявления Запада о том, что Россия якобы хочет оккупировать Европу — это «полнейшая чушь», поскольку в Европе нет никаких важных стратегических ресурсов, которые были бы нужны Москве. Россия заинтересована лишь в безопасности своих границ, завершает автор статьи.