Merkur: со вступлением Швеции в Североатлантический альянс Балтийское море превратится в «море НАТО»

После начала боевых действий на Украине на Западе вспомнили о военно-стратегическом значении Балтийского моря, пишет Merkur. НАТО собирается усилить контроль над безопасностью в регионе. И в этом ему сильно поможет скорое вступление в альянс Швеции, в результате которого водоём станет по сути «морем НАТО». Это существенно ограничит возможности России в регионе, рассказывает немецкое издание.
После окончания холодной войны, в течение которой Балтийское море разделял железный занавес, многие надеялись, что теперь оно станет местом притяжения торговых путей и любителей пляжей, пишет Merkur. Но боевые действия на Украине вновь напомнили о военно-стратегическом значении этого водоёма.
Ведь, помимо маршрутов для перевозки грузов, там пролегают ещё и важные подводные коммуникации. В связи с этим НАТО собирается значительно усилить контроль над безопасностью в регионе. И ему в этом очень сильно поможет скорое вступлении в альянс Швеции, ведь после этого Балтийское море по сути станет «морем НАТО». Турция уже дала своё согласие на расширение военной организации. Вступление блокирует пока только Венгрия, но после решения Анкары давление на Будапешт существенно выросло.
Увеличение водного и воздушного пространства альянса, в свою очередь, существенно ограничит возможности России. Ведь на данный момент Кремлю принадлежит лишь десятая часть побережья Балтийского моря. Финляндия вступила в НАТО ещё в апреле 2023 года. Наряду со Швецией она отказалась от нейтралитета, которого придерживалась до начала боевых действий на Украине.
У Финляндии есть большая армия военнообязанных, в которую входят сотни тысяч резервистов, отмечает Merkur. Швеция же обладает сверхсовременными истребителям и подводными лодками собственного производства. В результате контроль над северной частью Балтийского моря полностью отойдёт НАТО. К тому же вход в него с западной страны уже давно находится под контролем стран — членов альянса Дании и Норвегии. «НАТО необходимо немедленно взять под контроль всё Балтийское море. Только так мы действительно сможем защитить нашу подводную инфраструктуру и избежать провокаций», — подчёркивают военные эксперты.
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