Nya Dagbladet: в Швеции возобновился рост преступности, и в особенности — мошенничества

Согласно недавним предварительным статистическим данным шведского Совета по предотвращению преступности (Brå), в 2023 году в Швеции было зарегистрировано более 1,5 млн преступлений, что на 4% больше, чем в предыдущем. После двух лет спада преступность в королевстве вновь начала расти, сообщает Nya Dagbladet. Особенно выделяется всплеск правонарушений, связанных с мошенничеством, — их число выросло на 22%.

В Швеции наблюдается возобновление роста преступности. Как показывают свежие статистические данные шведского Совета по предотвращению преступности (Brå), преступления, связанные с мошенничеством, были самой заметной категорией, резко возросшей в 2023 году. За 10 лет этот вид преступлений вырос аж на 53%. Особую тревогу вызывает рост мошеннических действий с платёжными картами (на 44%) и выманивания денежных средств путём социальных манипуляций (на 36%), сообщает Nya Dagbladet.

Мошенничество с использованием социальных манипуляций предполагает, что мошенники связываются с физическими лицами, часто по телефону, и обманом вынуждают их выполнить действия, которые приносят мошеннику финансовую выгоду. Как правило, мошенники выдают себя за банковских служащих или представителей власти.

Количество насильственных преступлений также несколько увеличились, причём значительную часть составили нанесения телесных повреждений, прежде всего со стороны знакомых людей. Статистические данные показывают, что нападение со стороны незнакомцев было наиболее распространённым видом зарегистрированных нападений на мужчин, тогда как нападения со стороны знакомых были наиболее распространёнными среди заявлений о нападениях на женщин.

Хотя количество преступлений против личности увеличилось, некоторые виды преступлений в этой категории показали тенденцию к снижению. Число сексуальных домогательств снизилось на 6%. Здесь снижение было наиболее заметным среди преступлений против женщин и девочек. Возможно, стоит отметить, что эти преступления составляют меньшую часть от общей статистики преступности.

Треть зарегистрированных преступлений, связанных с изнасилованием женщин (5019), касалась изнасилований, совершённых родственником в семейной паре. Соответствующий показатель изнасилований мужчин (280) составил 14%. Всего в Швеции за 2023 год было зарегистрировано 8993 изнасилования, что на 2% ниже предыдущего года.

Воровство и нападения в целом снизились на 3%, но отмечается интересное изменение в структуре статистики. Количество зарегистрированных краж велосипедов значительно сократилось (что может объясняться тем, что многие потерпевшие не сообщают об этом в полицию), зато на целых 10% выросло число краж в магазинах. Это явление отчасти можно объяснить участившимся использованием особой электронной службы, которая позволяет сотрудникам магазинов оперативно сообщать в полицию о предполагаемом воровстве, пишет Nya Dagbladet.