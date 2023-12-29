Fria Tider: в Швеции побит рекорд по насильственным преступлениям

Это самый высокий показатель с 2018 года, когда полиция Швеции начала вести ​​статистику по такого рода злодеяниям. Начальник шведской полиции Яле Поляревиус называет происходящее в его стране «войной». «Когда мы находились в эпицентре таких происшествий, это напоминало нам состояние «войны низкой интенсивности», — признаётся Поляревиус.

Более того, в следующем году снижения активности бандитизма и связанных с ним преступлений не ожидается. Начальник оперативного отдела Национального полицейского управления (НОА) описал развитие событий в своём зимнем выступлении по шведскому государственному радио, в ходе которого он посетовал на то,что и преступники, и жертвы бандитских преступлений становятся всё моложе и моложё, резюмирует автор статьи.