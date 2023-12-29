Fria Tider: в Швеции побит рекорд по насильственным преступлениям

В Швеции 2023 год запомнится рекордным количеством насильственных преступлений, совершённых бандитскими группировками, таких как взрывы и перестрелки, сообщает Fria Tider со ссылкой на статистические данные правоохранительных органов скандинавской страны. Кроме того, снижения активности организованных банд, прибегающих к насильственным методам расправы над своими жертвами, в следующем году ожидать не стоит, предупреждает издание.
Никогда ещё в Швеции не было такого количества взрывов и перестрелок, как в 2023 году, пишет издание Fria Tider со ссылкой на полицейскую статистику. По данным шведских правоохранителей, в 2023 году было зарегистрировано 496 насильственных преступлений в виде взрывов и расстрелов.
Это самый высокий показатель с 2018 года, когда полиция Швеции начала вести статистику по такого рода злодеяниям. Начальник шведской полиции Яле Поляревиус называет происходящее в его стране «войной». «Когда мы находились в эпицентре таких происшествий, это напоминало нам состояние «войны низкой интенсивности», — признаётся Поляревиус.
Более того, в следующем году снижения активности бандитизма и связанных с ним преступлений не ожидается. Начальник оперативного отдела Национального полицейского управления (НОА) описал развитие событий в своём зимнем выступлении по шведскому государственному радио, в ходе которого он посетовал на то,что и преступники, и жертвы бандитских преступлений становятся всё моложе и моложё, резюмирует автор статьи.
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