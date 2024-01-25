Proletären: шведские пацифисты призвали принять закон о запрете размещения ядерного оружия на территории своей страны

Шведская антивоенная организация Svenska Freds выпустила доклад с подробным разъяснением общего представления о том, что влечёт за собой членство Швеции в НАТО, пишет издание Proletären. Задача авторов оказалась далеко не самой простой, с учётом секретности, царящей вокруг военного блока. Как бы то ни было, шведские пацифисты считают принятие закона о запрете размещения ядерного оружия на территории Швеции первоочередным шагом, к которому они призывают собственное правительство.
В связи с проведением национальной конференции «Народ и оборона» в шведском городе Селен антивоенные организации Svenska Freds и «Шведские врачи против ядерного оружия» опубликовали совместный доклад о том, что на практике будет означать для Швеции членство в НАТО, пишет Proletären. В отчёте содержится описание структур НАТО и того, как функционирует организация, включая то, как они повлияют на действующее шведское законодательство.
Авторы доклада подняли такие темы, как: «Будут ли призывники вынуждены нести службу за границей?», «Выиграет ли шведский экспорт вооружений от вступления в НАТО?», «Существует ли риск размещения ядерного оружия в Швеции?» И это лишь некоторые из вопросов, на которые главный автор документа Ребекка Линдхольм Шульц попыталась найти ответы, что оказалось весьма непросто.
«НАТО — организация, отличающаяся высоким уровнем секретности. Было трудно получить информацию, и, хотя мы встречались с членами парламента и представителями НАТО в их штаб-квартире, нам не удалось получить ответы на все наши вопросы. Одно это уже было проблематично», — рассказывает Ребекка редакции газеты Proletären.
По мнению Линдхольм Шульц, основные причины, по которым Швеции не следует вступать в НАТО, заключаются прежде всего в большом риске усиления поляризации и милитаризации в мире, где Швеция сейчас принимает активное участие и вносит свой вклад. «В положении, когда нам необходимо снижение напряжённости, членство Швеции в НАТО способствует лишь его усилению и дальнейшей милитаризации», — сетует Ребекка.
«Вступление в НАТО также влияет на способность Швеции вести работу по разоружению во всём мире, что началось ещё во время процесса присоединения. Например, Швеция не участвовала во второй встрече государств — участников Конвенции ООН о запрещении ядерного оружия, потому что мы сейчас уже не подходим, поскольку мы идём по пути в альянс с наличием ядерного оружия», — подчёркивает Ребекка Линдхольм Шульц.
Тот факт, что НАТО является военным блоком, обладающим ядерным оружием, отмечается в нескольких местах в докладе. В оборонном соглашении между Швецией и США отсутствует пункт о запрете хранения ядерного оружия на территории скандинавской страны, хотя такая оговорка имеется, например, в таком же соглашении с Норвегией.
В докладе приводится пример Бельгии, парламент которой предложил внести статью о запрете ядерного оружия в 1962 году, когда было решено, что на её территории будут размещены Вооружённые силы НАТО. Статья была удалена после того, как тогдашний министр иностранных дел заверил парламент, что правительство никогда не одобрит наличие ядерного оружия. Тем не менее в 1963 году американское ядерное оружие было размещено в стране. Вполне вероятно, что решение о размещении ядерного оружия в Бельгии уже было принято, когда глава бельгийского МИДа дал свои заверения, полагает автор доклада.
Редакция Proletären задаётся вопросом, есть ли риск того, что то же самое произойдёт и в Швеции и что у США уже есть планы по размещению ядерного оружия в Швеции.
По данным Svenska Freds, в настоящее время у США нет «выраженной заинтересованности» в хранении ядерного оружия в Швеции, однако пример Бельгии показывает, что этого нельзя исключать. Во избежание такого сценария развития событий необходимо законодательно запретить хранение ядерного оружия на территории Швеции. «Мы не знаем, как будет выглядеть мир в будущем, кто будет президентом в США или кто будет у власти в Швеции. Поэтому мы считаем, что нужен закон, запрещающий любой ввоз ядерного оружия в Швецию. Как минимум мы получим письменную гарантию, что ядерное оружие не будет ввезено в Швецию», — поясняет Ребекка.
В докладе также поднимается вопрос о том, что и нынешнее, и предыдущее правительство заявляли об отсутствии причин хранить ядерное оружие в Швеции в мирное время, но неясно, что означает эта позиция. «А как насчёт военного времени? И кто решает, когда оно истечёт?» — задаются вопросом журналисты Proletären.
«Разные партии имеют разные представления о том, что означает эта формулировка и кто имеет право решать, когда её следует прекратить применять. Некоторые считают, что это должно пройти через парламент, другие уверены, что это вопрос правительства», — рассуждает Ребекка Линдхольм Шульц. По её мнению, все тонкости и нюансы должны быть подробно сформулированы письменно. Тем более сейчас, когда шведские политики разглагольствуют о «самой серьёзной ситуации со времён Второй мировой войны», завершает Proletären.