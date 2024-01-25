Proletären: шведские пацифисты призвали принять закон о запрете размещения ядерного оружия на территории своей страны

Шведская антивоенная организация Svenska Freds выпустила доклад с подробным разъяснением общего представления о том, что влечёт за собой членство Швеции в НАТО, пишет издание Proletären. Задача авторов оказалась далеко не самой простой, с учётом секретности, царящей вокруг военного блока. Как бы то ни было, шведские пацифисты считают принятие закона о запрете размещения ядерного оружия на территории Швеции первоочередным шагом, к которому они призывают собственное правительство.

В связи с проведением национальной конференции «Народ и оборона» в шведском городе Селен антивоенные организации Svenska Freds и «Шведские врачи против ядерного оружия» опубликовали совместный доклад о том, что на практике будет означать для Швеции членство в НАТО, пишет Proletären. В отчёте содержится описание структур НАТО и того, как функционирует организация, включая то, как они повлияют на действующее шведское законодательство.

Авторы доклада подняли такие темы, как: «Будут ли призывники вынуждены нести службу за границей?», «Выиграет ли шведский экспорт вооружений от вступления в НАТО?», «Существует ли риск размещения ядерного оружия в Швеции?» И это лишь некоторые из вопросов, на которые главный автор документа Ребекка Линдхольм Шульц попыталась найти ответы, что оказалось весьма непросто.

«НАТО — организация, отличающаяся высоким уровнем секретности. Было трудно получить информацию, и, хотя мы встречались с членами парламента и представителями НАТО в их штаб-квартире, нам не удалось получить ответы на все наши вопросы. Одно это уже было проблематично», — рассказывает Ребекка редакции газеты Proletären.