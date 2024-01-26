На днях стало ясно, что Швеция будет принята в возглавляемый Соединёнными Штатами военный альянс НАТО. В то же время, когда отозвать заявку было в принципе уже поздно, СМИ и власти скандинавской страны предпочли сместить акцент в своём комментировании членства с целью подчеркнуть, что США не будут в обязательном порядке помогать шведам в случае потенциального нападения России на её территорию, сообщает Fria Tider.

Вместо того чтобы сообщать о выгодах, которые Швеция получит от вступления в НАТО, некоторые шведские СМИ начали готовить сограждан к осознанию того, что Швеция и ряд соседних стран будут воевать с Россией самостоятельно, без помощи, например, США и Великобритании, передаёт Fria Tider.

Уже на следующее утро после одобрения турецким парламентом заявки Швеции на вступление в альянс представитель Вооружённых сил Швеции в эфире государственного телеканала SVT заявил, что членство североевропейского государства в НАТО не означает, что шведские военнослужащие могут ожидать помощи от стран-союзников в случае военного конфликта с Россией.

«Это не означает, что солдаты из стран-союзников автоматически прибудут на помощь Швеции. Все действия НАТО должны сперва быть политически закреплены внутри альянса», —внезапно говорится в репортаже SVT.

Новые заявления указывают на то, что такая перспектива крайне выгодна США. Всё это напоминает ситуацию на Украине, где Киев самостоятельно ведёт боевые действия против России, а ЕС и НАТО лишь предоставляют оружие, обучение военнослужащих, деньги и прочее.

По данным представителя Вооружённых сил Швеции, риск нападения России на Швецию с использованием среди прочего баллистических ракет увеличится из-за членства королевства в НАТО. Тем не менее, по данным военного ведомства, предстоящее членство «всё равно» приведёт к «значительному улучшению военно-стратегического положения Швеции».

Однако независимо от того, как обстоят дела, ясно, что вступление в НАТО придаст «стратегический импульс» шведской военной промышленности. В частности, речь идёт о сфере семейства олигархов Валленберг, которая уже заработала 60 млрд шведских крон на украинском конфликте и раздувании темы «возросшего риска» войны на территории Швеции. Цена акций компании Investor, которая принадлежит Валленбергам, за неделю выросла на 6,13%, завершает Fria Tider.