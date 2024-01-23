Merkur: НАТО учится защищать «ахиллесову пяту» — границу Норвегии с Россией

В центре внимания новых натовских учений «Стойкий защитник» — Прибалтика и Польша, но издание Merkur обращает внимание на программу манёвров на севере — на границе Норвегии и России. По мнению обозревателя газеты, внимание блока к этому региону говорит о том, что в НАТО считают его «ахиллесовой пятой» альянса. Неудивительно, ведь норвежская королевская армия насчитывает всего 7800 солдат и 5 фрегатов, что несравнимо с российским Северным флотом.

В феврале 2024 года НАТО в рамках манёвров «Стойкий защитник» хочет проверить свою способность противостоять России в «критическом случае». «90 тысяч солдат, тысячи танков, множество истребителей», — описывает учения немецкий Merkur, в фокусе прежде всего возможные боевые действия в Прибалтике и Польше, но не только.

Издание отмечает, что предыдущие «большие манёвры НАТО показали, что Норвегия является слабым местом» — и поэтому отрабатываться будут также боевые действия на Крайнем Севере. «Тот факт, что НАТО проводит здесь масштабные учения, создаёт впечатление, что военный альянс считает крайний северо-восток Норвегии возможной ахиллесовой пятой», — продолжает издание.

По мнению военного обозревателя издания, это неудивительно, так как у России на границе с Норвегией базируется сильный Северный флот, а само королевство располагает «сравнительно небольшой армией»: пять современных фрегатов, 36 танков Leopard 2A4NO, из которых только 29 готовы к боевому применению, а вся численность сухопутных войск не превышает 7800 человек. Издание отмечает, что уже сейчас королевская «армия почти полностью дислоцируется вблизи норвежско-российской границы».

Географические особенности потенциального региона боевых действий тоже сложные. «Хотя фьорды с их водой и холмами образуют естественные барьеры против потенциальных нападающих, но эти же фьорды будет трудно защищать, если Баренцево море не будет под контролем, — отмечает издание. — Именно здесь в игру вступает крупный северный флот Москвы». Обозреватель газеты считает, что «если бы русские смогли в случае чрезвычайной ситуации продвинуться через норвежскую границу, они также могли бы расположить свои войска в тылу Швеции и Финляндии».

В рамках «Стойкого защитника» гипотетическую помощь Норвегии будет отрабатывать королевский флот Великобритании, который предоставил для учений авианосец. Защита севера блока НАТО отдана Великобритании, так как именно она расположена ближе всего к нему и со времён Второй мировой войны налажена кооперация между флотами Норвегии и Британии. Норвегия также проводит модернизацию своих вооружённых сил, отмечает Merkur. Заказано 54 новых танка Leopard 2 A8 NOR, которые уже собираются в Мюнхене, и 34 истребителя F-35.