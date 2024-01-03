Times: конфликт на Украине показал перспективы борьбы за господство в Арктике

Время мирного сотрудничества в Арктике сменяется периодом стратегического соперничества в связи со стремлением стран Запада изолировать Россию в регионе после начала спецоперации на Украине, пишет The Times. При этом Россия нашла союзника для своих арктических амбиций в лице Китая и предъявляет особые претензии к Арктике, утверждая, что будет продолжать преследовать там свои национальные цели.

После начала российской спецоперации на Украине Арктика всё больше превращается в арену геополитического противостояния. Как отмечает The Times, под тающими льдами скрываются несметные богатства: пятая часть неразведанных мировых запасов нефти и газа, а также полезных ископаемых — от золота и цинка до редкоземельных элементов, «витаминов современной промышленности», которые питают технологии от электромобилей до мобильных телефонов.

После начала украинского конфликта в международных отношениях там воцарился «явный холод». Множество стран, в том числе Норвегия, США и Канада, прекратили сотрудничество с Россией. Однако Россия, которая нашла союзника для своих арктических амбиций в лице Китая, предъявляет особые претензии к Арктике, утверждая, что будет продолжать преследовать там свои национальные цели. Эти цели включают в себя среди прочего возобновление работы десятков заброшенных военных баз времён холодной войны.

«В прошлом Арктика была зоной мирного сотрудничества. Теперь она стала зоной стратегического соперничества», — считает бывший генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.

Высокопоставленные норвежские чиновники, ответственные за арктическую политику, предупреждают, что регион ждут непростые времена не только из-за отсутствия сотрудничества между странами Запада и Россией, но и потому, что Россия реагирует на такие изменения, как вступление Швеции и Финляндии в НАТО.