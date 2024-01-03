Times: конфликт на Украине показал перспективы борьбы за господство в Арктике

Время мирного сотрудничества в Арктике сменяется периодом стратегического соперничества в связи со стремлением стран Запада изолировать Россию в регионе после начала спецоперации на Украине, пишет The Times. При этом Россия нашла союзника для своих арктических амбиций в лице Китая и предъявляет особые претензии к Арктике, утверждая, что будет продолжать преследовать там свои национальные цели.
После начала российской спецоперации на Украине Арктика всё больше превращается в арену геополитического противостояния. Как отмечает The Times, под тающими льдами скрываются несметные богатства: пятая часть неразведанных мировых запасов нефти и газа, а также полезных ископаемых — от золота и цинка до редкоземельных элементов, «витаминов современной промышленности», которые питают технологии от электромобилей до мобильных телефонов.
После начала украинского конфликта в международных отношениях там воцарился «явный холод». Множество стран, в том числе Норвегия, США и Канада, прекратили сотрудничество с Россией. Однако Россия, которая нашла союзника для своих арктических амбиций в лице Китая, предъявляет особые претензии к Арктике, утверждая, что будет продолжать преследовать там свои национальные цели. Эти цели включают в себя среди прочего возобновление работы десятков заброшенных военных баз времён холодной войны.
«В прошлом Арктика была зоной мирного сотрудничества. Теперь она стала зоной стратегического соперничества», — считает бывший генеральный секретарь НАТО и бывший премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен.
Высокопоставленные норвежские чиновники, ответственные за арктическую политику, предупреждают, что регион ждут непростые времена не только из-за отсутствия сотрудничества между странами Запада и Россией, но и потому, что Россия реагирует на такие изменения, как вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
«Хезболла» расценивает убийство замглавы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута как нападение на Ливан и покушение на его суверенитет, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на ливанское движение.
Украинские военные применяют лишь небольшое количество танков Leopard 2A6, отправленных из Германии, потому что попытки украинцев быстро отремонтировать их вызывают лишь новые проблемы, считает член партии «Зелёные» Себастьян Шефер.
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Истребители пятого поколения Су-57 показали себя в боях успешно, пишет Military Watch Magazine. Как отмечают авторы материала, этот самолёт является единственным представителем своего поколения, который был задействован в высокоинтенсивных боевых действиях.
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Ответственность за удар по пригороду Бейрута, в результате которого погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, несут Вооружённые силы Израиля, заявил американской газете The Washington Post чиновник Пентагона, имя которого не называется.
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