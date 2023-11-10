Politico: у детища Макрона — Парижского мирного форума — мало перспектив

На Парижском мирном форуме президент Франции Эммануэль Макрон ожидает решения сразу ряда проблем — от гуманитарной помощи сектору Газа до таяния ледников. Однако, как пишет Politico, вряд ли ему это удастся. Больше того, автор отмечает, что в мире стало много похожих форумов с одинаковым списком участников.

«У президента Франции Эммануэля Макрона на этой неделе головокружительный список дел: разрешить гуманитарный кризис в секторе Газа, остановить таяние ледников и ответить на вызовы, связанные с искусственным интеллектом», — пишет автор статьи в Politico. С этими вопросами будут иметь дело делегаты Парижского мирного форума, который пройдёт на этой неделе и соберёт политиков, дипломатов и сотрудников НПО. «Но чего именно может достичь Макрон, непонятно», — отмечает автор статьи.

Этот форум — один из любимых проектов Макрона, там обсуждается широкий круг проблем — от миграции до изменения климата. Но теперь к повестке дня добавился и палестинский вопрос. Так, в четверг главы государств и министры иностранных дел обсудят, как улучшить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа. Но дипломаты высказывают скептицизм, что этого удастся достигнуть, ведь на подготовку саммита осталось меньше недели, а доступ в сектор Газа по-прежнему контролируется Израилем.

Достижение прогресса по другим темам тоже кажется трудным. В частности, на переговорах по спасению арктических льдов нет России — и это заметное упущение, отмечает автор статьи.

«В мире переизбыток конференций с похожими участниками. Этот форум во многом нужен Франции, чтобы быть заметнее на мировой арене», — сказал дипломат ЕС в общении с журналистом издания. Так, недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак организовал саммит по искусственному интеллекту, а премьер-министр Испании Педро Санчес предложил провести мирную конференцию между Израилем и палестинскими территориями.

От западных стран сейчас ожидают должной реакции на гуманитарный кризис в Газе. Конференция Макрона даст им возможность показать, что они заботятся о палестинцах.

«Я вижу интерес Франции, он очень своевременный, — сказал тот же европейский дипломат. — Но, учитывая позднюю организацию, недостаток информации… не лучше ли было бы провести конференцию на неделю позже, чтобы люди лучше подготовились?» Другой иностранный дипломат, с которым общался автор статьи, добавил, что перед конференцией у него были «смешанные чувства». «У Франции есть амбиции величия, но ей приходится иметь дело с реальностью»: на Ближнем Востоке лидируют США.

Конференция Макрона показывает, с какими трудностями приходится столкнуться Европе, чтобы урегулировать конфликт, на который она не имеет влияния. Так, в частности, Париж организует конференцию, чтобы дать ответ на призыв ООН о выделении помощи Палестине. Но при этом отдельно о такой цели форума не заявлялось, поэтому только несколько стран, включая Францию, как ожидается, объявят о своих пакетах помощи.

На форуме также будут обсуждать конкретные способы оказания этой помощи, но тут даже Париж призывает не ожидать многого: «Ни для кого не секрет, что доступ к Газе для лекарств и помощи затруднён, нашей целью будет работать вместе с участниками и с Израилем и улучшать этот доступ», — сказал представитель президента Франции.

Вот только Израиль не был приглашён и вообще не особо доволен конференцией. «Мы только надеемся, что это не превратится в своего рода антиизраильскую платформу для критики Израиля и призывов к прекращению огня», — заявил изданию посол Израиля в ЕС.

По мнению бывшего посла Франции в Сирии Мишеля Дюкло, Израиль не пригласили, потому что это усилило бы напряжённость с его соседями, арабские страны на форуме выражали бы протест и, возможно, вообще не приехали бы.

Но Газа — не единственная тема для обсуждения на Парижском мирном форуме, отмечает автор статьи. Делегаты также обсудят вопросы сдерживания искусственного интеллекта, финансирования борьбы с изменением климата и спасения тающих ледников. Но и здесь ощутимые результаты маловероятны.

Под сомнением и сама цель проведения Парижского мирного форума, который фокусируется на глобальных проблемах, а не на конфликтах. Сейчас же мир сталкивается с настоящими войнами. Поэтому сейчас решать глобальные проблемы, когда разразились геополитические кризисы, стало сложнее. При этом Politico напоминает, что форум предоставляет ценное пространство для встреч в неформальной обстановке делегаций из соперничающих стран, таких как США и Китай.