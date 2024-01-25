Reuters: на случай нападения России — в НАТО стартовали крупнейшие за последние десятилетия учения

Представители НАТО официально сообщили о старте крупнейших со времён холодной войны военных учений, передаёт Reuters. Учения стартовали в среду: десантный корабль ВМС США Gunston Hall покинул порт, положив начало оборонным учениям альянса на случай нападения России — «самой значительной и прямой угрозы безопасности членов НАТО».

Североатлантический альянс официально приступил к крупнейшим со времён холодной войны военным учениям, сообщает Reuters. В среду десантный корабль ВМС США Gunston Hall покинул порт, отметив первый этап в рамках крупнейших учений НАТО за последние десятилетия.

В учениях Steadfast Defender 2024, которые продлятся до мая, примут участие около 90 тыс. военнослужащих из США и других стран — членов альянса. В учениях задействованы более 50 кораблей — от авианосцев до эсминцев, а также более 80 истребителей, вертолётов и беспилотников и не менее 1100 боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

Как передаёт издание, в ходе учений будет отрабатываться выполнение региональных оборонных планов НАТО на случай нападения России. Несмотря на то что в заявлении альянса Россия прямо не упоминается, в главном стратегическом документе НАТО она названа «самой значительной и прямой угрозой безопасности стран-членов», отмечает Reuters.