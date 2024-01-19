Times: придётся вернуться к призыву — адмирал НАТО предложил готовиться к войне с Россией

Адмирал НАТО Роб Бауэр заявил, что альянс должен готовиться к войне с Россией: наладить военную промышленность, способную обеспечивать потребности армии, а также внедрить систему набора людей в армию. Причём, как пишет The Times, некоторым западным странам придётся вернуть воинский призыв.

Западные страны должны подготовиться к полномасштабной войне с Россией, предупредил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, вспышка конфликта приведёт к тому, что во многих западных странах придётся снова ввести мобилизацию. А поэтому нужно заранее наладить систему военного призыва, пишет The Times.

«Мы должны осознать, что мирное время не является данностью. И именно поэтому силы НАТО готовятся к конфликту с Россией. Но дискуссия гораздо шире. Речь идёт о промышленной базе и о том, что людям нужно осознать, что они играют свою роль», — говорит адмирал. Поэтому, по его словам, международным организациям необходимо иметь системы, позволяющие привлечь больше людей, если разгорится война.

При этом Швеция уже посоветовала всем своим гражданам готовиться к войне перед официальным вступлением страны в НАТО. В итоге шведы стали записываться в добровольные оборонные организации, а также скупать фонари, консервы и радиоприёмники на батарейках. «Всё начинается с осознания, что не всё можно спланировать, не всё будет хорошо в ближайшие 20 лет», — предупредил адмирал.