Глава военного комитета НАТО: на Украине решается судьба мира — и НАТО должно «ожидать неожиданного»

«Тектонические плиты сил смещаются», поэтому альянс должен быть готов ко всему, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Как отмечает Politico, адмирал призвал альянс работать над эффективностью и находиться в состоянии боевой готовности. Вместе с конфликтом на Украине решится судьба мира, поэтому НАТО должно быть готово к любому повороту событий.

Страны НАТО должны быть в состоянии боевой готовности и «ожидать неожиданного», заявил в среду глава военного комитета альянса Роб Бауэр. Как сообщает Politico, на встрече представителей военного ведомства в Брюсселе адмирал подчеркнул, что НАТО необходима полная трансформация боевых действий, поскольку в современном мире трудно что-то планировать и контролировать — сегодня нужно быть готовым ко всему.

По словам Бауэра, союзникам необходимо «сосредоточиться на эффективности» и повысить готовность к обороне, проводя больше учений, налаживая партнёрские отношения и приводя войска в состояние повышенной боеготовности. Такое беспокойство вызвано главным образом затянувшимся конфликтом на Украине, который, по мнению адмирала, «определит судьбу мира».

«Тектонические плиты сил сдвигаются, — добавил он. — И как результат — мы сталкиваемся с самым опасным миром за последние десятилетия».