«Тектонические плиты сил смещаются», поэтому альянс должен быть готов ко всему, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Как отмечает Politico, адмирал призвал альянс работать над эффективностью и находиться в состоянии боевой готовности. Вместе с конфликтом на Украине решится судьба мира, поэтому НАТО должно быть готово к любому повороту событий.
Страны НАТО должны быть в состоянии боевой готовности и «ожидать неожиданного», заявил в среду глава военного комитета альянса Роб Бауэр. Как сообщает Politico, на встрече представителей военного ведомства в Брюсселе адмирал подчеркнул, что НАТО необходима полная трансформация боевых действий, поскольку в современном мире трудно что-то планировать и контролировать — сегодня нужно быть готовым ко всему.
По словам Бауэра, союзникам необходимо «сосредоточиться на эффективности» и повысить готовность к обороне, проводя больше учений, налаживая партнёрские отношения и приводя войска в состояние повышенной боеготовности. Такое беспокойство вызвано главным образом затянувшимся конфликтом на Украине, который, по мнению адмирала, «определит судьбу мира».
«Тектонические плиты сил сдвигаются, — добавил он. — И как результат — мы сталкиваемся с самым опасным миром за последние десятилетия».
Руководители узбекских национально-культурных организаций России осудили слова главы незарегистрированной межрегиональной организации узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова о военных, находящихся на спецоперации.
Врач-терапевт первого терапевтического отделения Пушкинской больницы им. профессора В.Н. Розанова Анна Житко предупредила, что популярный в России способ закаливания, когда после бани окунаются в прорубь или в сугроб, может быть опасен для неподготовленного организма.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что его племянник погиб рядом с линией фронта. Он частично возложил ответственность за это на Канаду, которая задерживает поставки ЗРК NASAMS украинской армии, пишет Globe and Mail.
Украину, к сожалению, ждёт судьба Афганистана и других стран, где Запад устраивал авантюры, считает глава МИД России Сергей Лавров. Так он прокомментировал готовность западных стран поддерживать киевский режим «столько, сколько придётся». В последнее время от политиков можно услышать иную формулировку — поддерживать «столько, сколько возможно», обратил внимание министр.
Помощник президента России Максим Орешкин в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что на конкурс «Знай наших!» подано 8 тыс. заявок, тогда как годом ранее заявки поступили от 5 тыс. российских компаний.
Вооружённые силы Пакистана на фоне обострения отношений с Ираном переведены в чрезвычайно высокую боевую готовность. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя пакистанской службы безопасности.
Помощник президента России Максим Орешкин в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что многие иностранные бренды, которые ранее были представлены на российском рынке, были неэффективны и занимали свои позиции в силу привычки.
Киеву было запрещено подписывать договор об урегулировании конфликта с Россией по указке экс-премьера Британии Бориса Джонсона и «прочих англосаксов», напомнил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Владимир Зеленский всё чаще отбивается от рук западных кураторов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя дискуссии о президентских выборах на Украине. Как отметил министр, Москва слышала, что Запад советует Киеву провести такие выборы, чтобы «немножко ввести Зеленского» в русло западных интересов.
Новогодний миллиард рублей в тираже «Русского лото» выиграли Светлана и Юрий Семёновы — логопед и токарь из Тюмени. На эти деньги они хотят открыть частную логопедическую практику и отправиться в путешествие, а также адресно помочь нуждающимся.