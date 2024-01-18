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Глава военного комитета НАТО: на Украине решается судьба мира — и НАТО должно «ожидать неожиданного»

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«Тектонические плиты сил смещаются», поэтому альянс должен быть готов ко всему, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр. Как отмечает Politico, адмирал призвал альянс работать над эффективностью и находиться в состоянии боевой готовности. Вместе с конфликтом на Украине решится судьба мира, поэтому НАТО должно быть готово к любому повороту событий.
Глава военного комитета НАТО: на Украине решается судьба мира — и НАТО должно «ожидать неожиданного»
AP
Страны НАТО должны быть в состоянии боевой готовности и «ожидать неожиданного», заявил в среду глава военного комитета альянса Роб Бауэр. Как сообщает Politico, на встрече представителей военного ведомства в Брюсселе адмирал подчеркнул, что НАТО необходима полная трансформация боевых действий, поскольку в современном мире трудно что-то планировать и контролировать — сегодня нужно быть готовым ко всему.
 
По словам Бауэра, союзникам необходимо «сосредоточиться на эффективности» и повысить готовность к обороне, проводя больше учений, налаживая партнёрские отношения и приводя войска в состояние повышенной боеготовности. Такое беспокойство вызвано главным образом затянувшимся конфликтом на Украине, который, по мнению адмирала, «определит судьбу мира».
 
«Тектонические плиты сил сдвигаются, — добавил он. — И как результат  мы сталкиваемся с самым опасным миром за последние десятилетия».
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Politico США Северная Америка
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