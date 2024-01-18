Die Welt: череда кризисов разделила Европу на пять «племён»

Изменение климата, миграция, коронавирус, конфликт на Украине и экономические проблемы больше всего пугают избирателей в ЕС за несколько месяцев до выборов в Европарламент, сообщает Die Welt. Европейцы разбились на пять основных групп по числу кризисов, сотрясающих Старый континент, и каждое такое «племя» проголосует не за конкретные партии, а за решение именно их проблемы, говорится в новом исследовании, которое приводит немецкое издание.

В преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся в июне 2024 года, избиратели сбиваются в пять «групп по интересам», пишет Die Welt, ссылаясь на данные исследования центра по изучению международных отношений European Center for Foreign Relations. Сообщается, что эти «интересы» соотносятся с пятью кризисами, с которыми ЕС продолжает сталкиваться с 2007 года: кризис в зоне евро, изменение климата, миграция, COVID-19 и конфликт на Украине.

Клаус Гайгер, автор статьи, вспоминает примечательную фразу президента Франции Эммануэля Макрона времён «жёлтых жилетов» о том, что, пока одни боялись «конца света», другие — «конца месяца». Это выражение подчёркивает, что избиратели сосредотачивают внимание на отдельных вопросах, а не на широком спектре тем, что отражает особенность новой реальности в политическом дискурсе.



Эти кризисы имеют несколько общих черт: «Они — хоть и с разной степенью интенсивности — воспринимались по всей Европе как угроза выживанию и имели драматические последствия для государственной политики», отмечают авторы исследования Иван Крастев и Марк Леонард. «Кроме того, для всех этих кризисов характерно, что они ещё далеки от завершения». Их долгосрочные последствия связаны в том числе с тем, что люди испытали сильное чувство разочарования неэффективными действиями правительств и продолжают бояться возможного повторения событий.

В статье отмечается связь между численностью «группы по интересам» и степенью влияния конкретного кризиса на благополучие страны. Так, для Германии в большей мере актуален вопрос миграции, а для Польши — конфликт на Украине. Исследование также выделяет два ключевых кризиса, которые, по мнению авторов, будут определяющими для электората на предстоящих выборах: изменение климата и миграция. Это подтверждается результатами выборов в Нидерландах, где победила правонационалистическая Партия свободы, противостоявшая левому альянсу Партии труда и «Зелёных левых», который занял второе место с кампанией по защите климата.

Обе группы, согласно исследованию, мотивированы страхом перед вымиранием: «В то время как защитники климата боятся вымирания людей и других форм жизни, противники миграции опасаются исчезновения своих наций и культурной идентичности», поясняет Die Welt.

Как отмечает издание, каждая избирательная группа отдаёт предпочтение определённой партии, сфокусированной на решении конкретного вопроса. Это значит, что у традиционных партий могут возникнуть трудности в мобилизации своих избирателей, так как их кампании охватывают множество задач без явной направленности на решение определённого кризиса.