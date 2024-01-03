Independent: выборы в 2024 году могут изменить мир
В этом году больше половины населения планеты придёт на избирательные участки, выборы затронут весь мир и могут серьёзнейшим образом повлиять на привычное нам положение дел, пишет The Independent.
В 2024 году в Великобритании и США пройдут всеобщие выборы — впервые с 1992 года. Обе действующие администрации могут потерять свою власть, а политический курс может резко изменится.
Также выборы пройдут в Индии, России, Пакистане, Индонезии и других странах.
В июне Евросоюз определит новый состав Европейского парламента. Это будет первое голосование после выхода Великобритании. Как отмечает автор статьи, в Европе стремительно набирают популярность правые партии и политики, например в Греции, Италии, Германии. «Партии, проводящие антимиграционную политику, намерены занять четверть из 705 мест».
В России с большой долей вероятности будет переизбран Владимир Путин, что также окажет серьёзное влияние на международную политику. В Соединённых штатах есть вероятность победы Дональда Трампа. Такое развитие событий, скорее всего, станет «решающим ударом в войне на Украине», поскольку Трамп «прекратит поддержку Киева со стороны США».
В Великобритании вероятный победитель, Кир Стармер, вроде бы и придерживается вектора других кандидатов и не собирается что-либо в корне менять. Но и тут всё может повернуться в неожиданную сторону.
Так что выборы в этом году действительно могут изменить «геополитический баланс».
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