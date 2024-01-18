Welt: «короткая передышка» — отказ Германии от поставок ракет Taurus в России восприняли без эйфории

Немецкое правительство отказалось от поставок Украине крылатых ракет Taurus, сообщает Welt. Но особой эйфории у России это не вызвало, так как там понимают, что Берлин может в любой момент передумать. Было пересечено уже множество таких красных линий, благо Москва никогда не обостряла этот конфликт и ни разу всерьёз не задумывалась об использовании на Украине ядерного тактического оружия, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер.

Поговорим об этом с нашим корреспондентом из России Кристофом Ваннером. Он вышел с нами на связь из Москвы. Кристоф, есть ли какая-либо реакция на то, что Германия продолжает отказываться от поставок Украине ракет Taurus?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент немецкого телеканала Welt: По понятным причинам здесь очень внимательно следят за дискуссией по поводу крылатых ракет Taurus. Теперь же бундестаг принял решение отказаться от их поставки, но это решение никакой эйфории или чувства удовлетворения здесь ни у кого не вызвало. Потому что в Москве прекрасно понимают, что в любой момент ситуация может измениться и немецкое правительство всё же решит поставить ракеты Taurus. Это короткая передышка, но никаких иллюзий здесь ни у кого нет.

Дело в том, что здесь часто говорят о красных линиях, которые Россия готова переступить, если Запад поставит ракеты Taurus. Речь о них заходила не раз. К примеру, в ситуациях с поставкой танков или других крылатых ракет. В принципе, Россия никогда этот конфликт сильно не обостряла. Не было никаких серьёзных дискуссий по поводу использования тактического ядерного оружия. Поэтому главный вопрос заключается в том, действительно ли поставка ракет Taurus — это красная линия, пересечение которой повлечёт за собой масштабные последствия, или же это просто, как бы выразиться, очередной шаг Запада по поддержке Украины?

Россия же будет пытаться отражать эти атаки абсолютно по-обычному с использованием традиционного вооружения. На этот вопрос мне трудно ответить. Но нервозность по поводу поставок ракет Taurus большая. Об этом нужно чётко сказать, потому что это оружие крайне эффективное. У него большая пробивная сила. Оно может быть опасным для российских командных пунктов и главным образом для Крымского моста.

Дата выхода в эфир 18 января 2024 года.