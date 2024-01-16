Французский генерал: нехватка средств ПВО — проблема не только Украины, но и всего НАТО

На фоне непрекращающихся российских атак с воздуха Украина остро нуждается в средствах ПВО, заявил в эфире LCI генерал ВВС Франции в отставке Патрик Дютартр. Однако проблемы с противовоздушной обороной имеются не только у Киева, но и в масштабах всего НАТО, отмечает эксперт. По его словам, после холодной войны Запад пользовался дивидендами мира и не думал о необходимости защищаться.

ПАТРИК ДЮТАРТР, генерал ВВС Франции в отставке: Знаете, Россия, русские — никогда нельзя недооценивать их способность к адаптации. Они выучились. Они выучились на собственных ошибках, это был тяжёлый урок, и сегодня они гораздо осторожнее используют свою авиацию, гораздо осторожнее используют свою бронетехнику.

На мой взгляд, у наших украинских друзей сейчас есть два приоритета. Первый — это дополнительная мобилизация. Это большая внутренняя проблема на Украине, откровенно говоря. Почему? Потому что они изматывают своих солдат, не сменяя их месяцами, и это создаёт трения на Украине. Итак, здесь остро встаёт вопрос мобилизации. Я думаю, нужно привлекать больше молодых людей, активнее обновлять состав — это возможно.

Второй приоритет: противовоздушная оборона, средства ПВО. Потому что с российской стороны было так много атак с использованием ракет и дронов, их нужно перехватывать с помощью ПВО. Но проблема просто-напросто в том, что мы прозевали и противовоздушную оборону в Европе, и даже в НАТО. Почему? Потому что после 30 лет холодной войны мы начали получать дивиденды от мира, мы убеждали себя, что подобного больше не повторится, и теперь для этого нет ни одной причины, и у нас есть ядерное сдерживание… Таким образом, ракет класса «земля — воздух» недостаточно, и не только на Украине, но и в масштабах всей Европы и всех стран НАТО.

Дата выхода в эфир 14 января 2024 года.