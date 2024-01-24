Politico: главком британской армии призвал «мобилизовать нацию» на случай войны с Россией

Британцам нужен «сдвиг в сознании» для понимания того, что им необходимо быть готовыми к «крупному конфликту», пишет издание Politico со ссылкой на заявление начальника генштаба Сухопутных войск Вооружённых сил Великобритании генерала Патрика Сандерса. По мнению высокопоставленного военного, жители Туманного Альбиона должны быть готовы служить в армии «в случае войны с Россией».
Выступая на Международной выставке бронетехники в Лондоне, начальник генштаба Сухопутных войск Вооружённых сил Великобритании генерал Патрик Сандерс призвал британские власти «мобилизовать нацию» для подготовки к «войне с Россией», пишет издание Politico.
Хотя высокопоставленный военнослужащий и не поддерживает призыв на военную службу, Сандерс подчеркнул необходимость «сдвига в сознании» британского общества, чтобы оно было морально готово к военному конфликту с Россией.
Речь Сандерса перекликалась с аналогичными призывами других западных военных лидеров и высших военных чинов, которые предупредили о риске «большой войны» между Москвой и НАТО. На прошлой неделе министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нападение России на Североатлантический альянс «возможно» через «пять-восемь лет». Голландский адмирал Роб Бауэр, высокопоставленный чиновник НАТО, ранее заявил, что военный блок столкнулся с «самым опасным миром за последние десятилетия», и призвал к «военной трансформации НАТО», напоминает Politico.
Как отмечает автор статьи, всё более «угрожающая» позиция Кремля побудила европейские страны увеличить расходы на оборону. Польша в этом году потратит на оборону более 4% от ВВП, а Германия в прошлом году впервые с 2011 года обновила свою военную и стратегическую доктрину, стремясь превратить бундесвер в боеспособную армию.
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