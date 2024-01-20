Обозреватель АС: Вашингтон живёт в мире иллюзий – США потеряли лидерство международной арене

Война на Украине проиграна, конфликт на Ближнем Востоке только начинается, ослабить Россию не удалось. При этом американское правительство всё еще не может понять того, что баланс сил в мире меняется, пишет экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative. Соединённые штаты сталкиваются с серьёзными проблемами в сфере экономики, внутренней и внешней политики, а также военной промышленности. Последние события просто подчёркивают «американскую слабость».
Война на Украине заканчивается «катастрофическим поражением Украины и Соединенных Штатов», пишет экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор в своей статье для The American Conservative. Попытки Вашингтона настаивать на продвижении сил НАТО к границам России лишь подчёркивают полное непонимание ситуации.
Конфликт на Украине и война в Газе показывают то, насколько сильно мир вокруг нас меняется. Как отмечает Макгрегор, происходит сильный сдвиг в балансе сил, «он решительно смещает политическую, военную и экономическую мощь в сторону от Соединенных Штатов».
«Глупая попытка Вашингтона уничтожить Россию с помощью украинских жизней принесла стратегическую победу Москве и показала всему миру американскую слабость», — пишет Макгрегор. При этом со внутренней политикой тоже всё нехорошо: население разобщено, а государственный долг только растёт.
Как считает экс-полковник, Вашингтон всё еще живёт своими прошлыми военными успехами, но с тех пор ситуация сильно изменилась. При этом в плане организации «американские вооружённые силы остаются данью холодной войне».
Внутри армии также не всё гладко. Наблюдаются проблемы с общей культурой и командирами, их лидерскими качествами и нежелательным поведением. Оборонная промышленность же никак не может увеличить объёмы производства. Она, как отмечает автор, «оказалась застигнута врасплох конфликтами и растущими угрозами».
Так что сейчас Вашингтон оторван от реальности, ему нужно менять свою политику. То, как Белый дом будет реагировать на события в быстро развивающейся войне между Израилем и Палестиной, во многом определит будущее США.
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