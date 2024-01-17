Американский генерал в отставке: ситуация кардинально изменилась — Россия торжествует
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на предложение экс-игрока «Зенита» Владимира Быстрова нанять Жозе Моуринью в «Спартак».
Мадридский «Реал» ведёт подготовительную работу для возможного трансфера нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Австрийский концерн OMV застрахован на случай потери контракта на транзит российского газа через Украину, заявил в интервью газете Presse глава компании Альфред Штерн.
В школе №260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга выявили 43 случая кишечной инфекции.
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов снизились почти на 7%, до $312 за 1 тыс. кубометров.
Сделка с «Газпромом» на поставку газа не затронута санкциями, концерн OMV соблюдает обязательства, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Presse.
Хорватский футболист мадридского «Реала» Лука Модрич выиграл в суде у налоговой полиции Испании по делу о возможной неуплате налогов.
Международную выставку-форум «Россия» посетил пятимиллионный гость. Им стала семилетняя жительница города Катайска Курганской области Полина Дмитриева.
Австрийский нефтегазовый концерн OMV будет защищать права на долю в Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении на фоне указа российского президента о смене управления на новые юрлица без иностранного участия, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью Presse.
Национально-освободительное движение России провело пикет у резиденции посла Канады в Москве.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) оштрафовала новосибирскую «Сибирь» и лишила клуб четырёх очков за нарушение лимита на легионеров.
В Самаре присвоили охранный статус дому Покидышева, построенному в XIX веке. Он является объектом культурного наследия регионального значения.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен не смог улететь из Давоса, где проходил экономический форум, из-за поломки самолёта.
В Ямало-Ненецком автономном округе благоустроили более 1400 территорий за пять лет в рамках реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды.
На фестивалях народного творчества в Московской области побывали 140 тыс. человек в 2023 году.
Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что Ян Непомнящий решает задачи оптимальной подготовки к турниру претендентов на элитном соревновании в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о переходе в состав армейцев Данила Кругового из «Зенита».
В Курганской области оборудуют 35 мест для крещенских купаний, заявили в пресс-службе регионального правительства.
Жители Москвы получили 500 тыс. персонифицированных видеообращений от главного специалиста по первичной помощи, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Болгария не передала Украине партию подержанной бронетехники, поскольку ищет источник финансирования транспортировки.
Сопредседатель избирательного штаба, народный артист России Владимир Машков назвал очень чувственной встречу кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина с волонтёрами избирательного штаба.
Верховный суд ДНР приговорил командира отделения Нацгвардии Украины, младшего сержанта Александра Кузьменко к 25 годам колонии за отданный подчинённому приказ убить мирных жителей. Об этом сообщает СК России.
Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса.
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд стал послом зимней Спартакиады.
Помощник президента России Максим Орешкин в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что объём импорта товаров и услуг в 2023 году составил 33 трлн рублей.
Отказаться от российских поставок природного газа было добровольным решением правительства Германии по политическим мотивам, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Новое исследование показало, что большинство россиян (55%) убирают ёлку после старого Нового года.
Бывший хавбек петербургского «Зенита» Константин Лепёхин признался, что ему трудно комментировать переход защитника Данила Кругового в московский ЦСКА.
Освобождение заложников из сектора Газа является приоритетным для Москвы в ходе контактов с ХАМАС.
Бывшую сотрудницу администрации Красногорска задержали по обвинению в мошенничестве.
В результате беспорядков в Башкортостане пострадали полицейские, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что Данил Круговой переведён во вторую команду для получения игровой практики.
Во временно подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы, заявил назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко.
На журналистку Марию Баронову завели административное дело о дискредитации ВС России.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о сумме призовых для участников Кубка России сезона-2023/24.
Цены на куриные яйца в России с 10 по 15 января 2024 года снизились впервые с июня 2023 года.
Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который катал ребёнка на снегокате, привязанном к внедорожнику.
На актёра Арнольда Шварценеггера завели судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства, заявили в пресс-службе главного таможенного управления города.
Инфляция в России за период с 10 по 15 января текущего года составила 0,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
Ялта приняла более 110 тыс. туристов в новогодние каникулы, или 61% от всех гостей Крыма.
Бывший хавбек «Зенита» Александр Горшков после ухода Данила Кругового в московский ЦСКА выразил сожаление, что за команду из Санкт-Петербурга играет мало её воспитанников.
Детский психолог Анастасия Шакирова рассказала родителям, как стать авторитетом для ребёнка.
Королю Великобритании Карлу III будет проведена медицинская процедура, он временно не будет исполнять публичные обязанности.
Новый современный комплекс обработки отходов полного цикла заработал в Орле.
Нутрициолог Вероника Гусакова рекомендовала добавить в рацион продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (ПНЖК).
Бывший хавбек петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что для него стал сюрпризом переход защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в московский ЦСКА.
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на новых фармацевтических предприятиях появится более 1,5 тыс. рабочих мест.
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как правильно выбирать новую обувь.