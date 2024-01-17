AP: Словакия поддержала Венгрию в нежелании выделять деньги Украине

09:54 Президент Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что с радостью принял бы помощь от Соединённых Штатов для борьбы с терроризмом и наркоторговлей.

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09:37 Космонавт Кононенко взял с собой на МКС «Капитанскую дочку» Пушкина Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко взял в пятый полёт на МКС любимую повесть Александра Пушкина «Капитанская дочка», пишет ТАСС. Он показал видео, на котором книга парит в невесомости.

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09:14 L'Équipe: «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб «Реал» выдвинул новое требование нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе перед его возможным трансфером в мадридский клуб.

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09:01 Пятеро из шести нападавших на прохожих в Белгороде подростков задержаны В Белгороде задержали пятерых из шести подростков, подозреваемых в нападении на прохожих.

09:00 СЭ: спортдир «Спартака» Амарал на сборе в ОАЭ обсудит с Джикией продление контракта Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал на сборе красно-белых в ОАЭ планирует обсудить с защитником команды Георгием Джикией продление контракта.

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06:55 МИД Палестины призвал признать «террористами» израильских поселенцев МИД Палестины выступил с призывом к международным организациям признать израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан международными «террористами».

06:49 Агент Лунёва призвал наказать Медведева за жест в адрес «Спартака» Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал жест председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака».

06:35 ABC News: cледователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена Американские следователи в прошлом году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал свой пистолет.

06:32 Бензема подал в суд на главу МВД Франции за клевету Хьюг Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, сообщил, что футболист подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

06:30 В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг КНДР и её отношениями с Россией Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Северной Кореи и её отношениями с Россией.

06:30 ЕК выделит €5,8 млн на борьбу с дезинформацией и «иностранным влиянием» в Грузии Европейская комиссия намерена содействовать гражданскому обществу в Грузии в продвижении «надлежащего управления и демократических ценностей». Для этой цели ЕК запустит новую программу. При этом часть финансирования инициативы будет направлена на «противодействие иностранному вмешательству и манипулированию». С документом ознакомился RT.

06:27 Al Jazeera: израильские силы штурмуют город Тулькарм на Западном берегу Иордана Армия обороны Израиля ведёт штурм города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

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