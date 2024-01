AP: Словакия поддержала Венгрию в нежелании выделять деньги Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласен с позицией Венгрии о том, что ЕС не стоит выделять помощь Киеву в размере €50 млрд из общего бюджета, пишет The Associated Press. Издание напоминает, что ранее именно благодаря сопротивлению Венгрии эту инициативу не удалось принять, но новое голосование состоится 1 февраля.

Теперь не только Венгрия, но и Словакия выступает за то, чтобы переработать план Евросоюза по предоставлению финансовой помощи Украине, сообщает The Associated Press. После двусторонних переговоров с Виктором Орбаном премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласен с позицией своего венгерского коллеги о том, что ЕС не должен финансировать запланированный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд из общего бюджета блока. Кроме того, он повторил за Орбаном, что войну на Украине невозможно завершить военным путём.



В частности, он поддержал предложение Орбана разделить финансирование на четыре части, которые можно будет пересматривать и, возможно, блокировать каждый год. Страны ЕС намерены вновь обсудить этот вопрос на своём собрании 1 февраля, однако они снова опасаются вето Венгрии.



Некоторые критики Орбана говорят, что он противодействует выделению помощи Украине, чтобы получить доступ к замороженным средствам. И Фицо это оправдывает: «Они не могут ожидать, что страна, лишённая средств, отдаст деньги другой стране. Это просто невозможно. Это несправедливо», — приводит The Associated Press слова Фицо.