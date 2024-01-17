AP: Словакия поддержала Венгрию в нежелании выделять деньги Украине

09:54
Президент Эквадора заявил, что с радостью примет помощь США в поставках оружия
Президент Эквадора Даниэль Нобоа заявил, что с радостью принял бы помощь от Соединённых Штатов для борьбы с терроризмом и наркоторговлей.
09:52
Потерпевший крушение в Киргизии вертолёт принадлежал силам воздушной обороны
В Министерстве обороны Киргизии подтвердили факт аварии вертолёта. Силы воздушной обороны работают над выяснением подробностей инцидента.
09:45
Теннисист Котов вылетел с Открытого чемпионата Австралии — 2024
Российский теннисист Павел Котов потерпел поражение в матче второго круга на Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне.
09:40
Муравьёва — о гамбургере: я его съем в воскресенье, если захочу
Российская фигуристка Софья Муравьёва рассказала, что делает, если ей неожиданно захотелось вредной еды.
09:39
Депутат Шонус напомнил Вашингтону, что Крым является частью ядерной державы
Соединённые Штаты в своих угрозах забывают, что Крым является частью ядерной державы, заявил замглавы комитета Госсовета полуострова по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус.
09:37
Космонавт Кононенко взял с собой на МКС «Капитанскую дочку» Пушкина
Командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко взял в пятый полёт на МКС любимую повесть Александра Пушкина «Капитанская дочка», пишет ТАСС. Он показал видео, на котором книга парит в невесомости.
09:35
Муравьёва — о серебре чемпионата России: сейчас, наверное, скажу, что проиграла
Серебряный призёр чемпионата России — 2024 в женском одиночном катании Софья Муравьёва ответила на вопрос, как воспринимает своё второе место на прошедшем национальном первенстве.
09:22
16-летняя Корнеева не смогла выйти в третий круг Australian Open
Российская теннисистка Алина Корнеева не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
09:20
В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8
В Киргизии потерпел крушение военный вертолёт Ми-8, сообщили в государственном предприятии «Кыргызаэронавигация». Авария произошла в районе Бишкека на авиабазе Фрунзе-1.
09:19
Захарова вышла в третий круг Australian Open, обыграв Юван
Российская теннисистка Анастасия Захарова успешно квалифицировалась в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
09:15
Гладков о нападении подростков на прохожих в Белгороде: нужно реагировать жёстко
В ситуации с нападением молодых людей на прохожих в Белгороде необходимо быстро и жёстко реагировать, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
09:14
L'Équipe: «Реал» требует от Мбаппе письменной гарантии на переход в клуб
«Реал» выдвинул новое требование нападающему «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе перед его возможным трансфером в мадридский клуб.
09:05
ЕК намерена продлить беспошлинный ввоз товаров с Украины до лета 2025 года
Еврокомиссия выступает за продление беспошлинного ввоза товаров с Украины в Евросоюз до июня 2025 года, это коснётся в том числе аграрной продукции. Предложение будет представлено в Брюсселе на следующей неделе.
09:01
Пятеро из шести нападавших на прохожих в Белгороде подростков задержаны
В Белгороде задержали пятерых из шести подростков, подозреваемых в нападении на прохожих.
09:00
СЭ: спортдир «Спартака» Амарал на сборе в ОАЭ обсудит с Джикией продление контракта
Новый спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал на сборе красно-белых в ОАЭ планирует обсудить с защитником команды Георгием Джикией продление контракта.
08:53
В Пекине заявили о намерении продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем
Китай в 2024 году продолжит продвигать процесс мирного воссоединения с Тайванем, сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
08:52
Пекин ожидает, что Вашингтон выполнит свои обещания по поводу Тайваня
Китай рассчитывает, что США на деле выполнят свои обещания по поводу Тайваня и не станут поддерживать независимость полуострова, сообщил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа.
08:45
Шестёркин признан второй звездой матча с «Сиэтлом» в НХЛ
Стали известны имена трёх лучших игроков по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сиэтл Кракен».
08:38
МЧС России доставит ещё 30 тонн гуманитарной помощи жителям Газы
МЧС России доставит жителям сектора Газа ещё 30 т гумпомощи.
08:36
Рамасвами призвал Десантиса и Хейли выйти из президентской гонки в пользу Трампа
Вышедший из президентской гонки в США Вивек Рамасвами призвал других кандидатов — Рона Десантиса и Никки Хейли — отказаться от выборов и поддержать единую кандидатуру Дональда Трампа.
08:31
Рахимова вылетела с Australian Open 2024 во втором круге
Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
08:26
Phileleftheros: крупные российские компании массово покидают Кипр
Российские компании массово покидают Кипр, это негативно сказывается на сфере финансовых услуг.
08:22
Израиль сообщил о смерти двух заложников в плену ХАМАС
Двое израильских заложников погибли в плену ХАМАС, об этом сообщили в одном из кибуцев Израиля, пишет Times of Israel.
08:22
Овчинников — о переходе Ахметова в «Зенит»: нельзя же играть на одной Бразилии
Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал переход полузащитника Ильзата Ахметова из «Краснодара» в «Зенит».
08:08
В Дрездене убрали надпись о бомбардировках города США и Британией в 1945 году
В Дрездене на старейшей площади города убрали надпись, напоминающую о бомбардировках города американцами и британцами в 1945 году.
08:07
Сорокин стал третьей звездой матча НХЛ «Виннипег» — «Айлендерс»
Стали известны имена трёх лучших игроков по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Виннипег Джетс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
08:03
«Укринформ»: в Одессе раздались взрывы
Взрывы произошли в Одессе, сообщает украинское агентство «Укринформ». Подробностей не приводится.
07:50
Марочко: украинские военные самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом
Подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что военнослужащие украинской армии самовольно покидают позиции под Красным Лиманом.
07:50
The Athletic: председателю «Ньюкасла» грозит иск на €68 млн за «причинение вреда»
Председателю «Ньюкасл Юнайтед» Ясиру Аль-Румайяну грозит иск за «причинение вреда» семье бывшего главы разведки Саудовской Аравии Саада Альджабри.
07:45
КТК возобновил приём и перевалку нефти на терминале в Чёрном море
Каспийский трубопроводный консорциум возобновил приём нефти в систему и отгрузки сырья на терминале в Чёрном море.
07:39
Экс-аналитик ЦРУ Биби: позиции российской армии в зоне СВО станут только сильнее
Преимущество российской армии над украинскими войсками будет только расти, а переговорные позиции Запада — слабеть. Такое мнение выразил бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби.
07:35
Мирра Андреева установила уникальное достижение среди молодых игроков на ТБШ
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2024 года в Мельбурне.
07:34
DLBI: 240 млн номеров телефонов россиян утекли в интернет в 2023 году
В 2023 году произошло более 290 утечек, в результате которых злоумышленники получили доступ к 240 млн уникальных телефонных номеров российских пользователей.
07:22
«Виннипег» обыграл «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин сделал 40 сейвов
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:19
СК: пьяный житель Саратова избил фельдшера скорой помощи
Житель Саратова, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ударил фельдшера скорой помощи, прибывшего для оказания медпомощи его супруге. Об этом сообщило СУ СК России по Саратовской области.
07:16
Минобороны: над Белгородской областью сбили четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire
Над территорией Белгородской области силами ПВО уничтожено четыре снаряда РСЗО RM-70 Vampire и перехвачено два украинских БПЛА.
07:10
«Автодор»: движение по трассе М-12 «Восток» частично закрыто из-за непогоды
Проезд транспортных средств по трассе М-12 «Восток» временно приостановлен из-за неблагоприятных погодных условий.
07:07
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена на территории Белгорода и Белгородского района.
07:05
Шайба и передача Дадонова позволили «Далласу» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ
«Даллас Старз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
07:03
«Ъ»: банки в Турции начали массово отказываться сотрудничать с российскими
Турецкие банки отказываются сотрудничать с российскими из опасения санкций.
07:02
Гутерреш: нельзя допустить в Ливане такой же эскалации, как в секторе Газа
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мировое сообщество не должно допустить того, чтобы в Ливане произошла эскалация конфликта таких же масштабов, как на территории сектора Газа.
06:55
МИД Палестины призвал признать «террористами» израильских поселенцев
МИД Палестины выступил с призывом к международным организациям признать израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан международными «террористами».
06:49
Агент Лунёва призвал наказать Медведева за жест в адрес «Спартака»
Антон Смирнов, агент вратаря «Карабаха» Андрея Лунёва, прокомментировал жест председателя правления «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака».
06:35
ABC News: cледователи нашли кокаин на пистолетной кобуре Хантера Байдена
Американские следователи в прошлом году обнаружили следы кокаина на чехле, в котором сын президента США Хантер Байден держал свой пистолет.
06:32
Бензема подал в суд на главу МВД Франции за клевету
Хьюг Вижье, адвокат нападающего «Аль-Иттихада» Карима Бензема, сообщил, что футболист подал в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.
06:30
В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг КНДР и её отношениями с Россией
Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Северной Кореи и её отношениями с Россией.
06:30
ЕК выделит €5,8 млн на борьбу с дезинформацией и «иностранным влиянием» в Грузии
Европейская комиссия намерена содействовать гражданскому обществу в Грузии в продвижении «надлежащего управления и демократических ценностей». Для этой цели ЕК запустит новую программу. При этом часть финансирования инициативы будет направлена на «противодействие иностранному вмешательству и манипулированию». С документом ознакомился RT.
06:27
Al Jazeera: израильские силы штурмуют город Тулькарм на Западном берегу Иордана
Армия обороны Израиля ведёт штурм города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
06:16
Овечкин пропустил третий матч «Вашингтона» подряд из-за травмы
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».
06:04
ТАСС: больницы Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ
Больницы и другие медицинские учреждения Харькова переполнены ранеными военнослужащими ВСУ.