Bloomberg: Мелони пытается убедить Орбана смягчить позицию по Украине

16:36
Валиева, Туктамышева и Семененко выступят на чемпионате России по прыжкам
Стал известен состав участников чемпионата России по прыжкам.
16:35
Конгрессвумен США Джаяпал оговорилась и заявила о вызванной Трампом эрекции
Член палаты представителей США Прамила Джаяпал оговорилась и сказала, что бывший президент Дональд Трамп «вызвал эрекцию».
16:31
В Челябинской области предупредили о метелях и усилении ветра до 18 м/с
Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска предупредила жителей региона о метелях и усилении ветра до 18 м/с.
16:31
Специалист Малиновская: вредное питание в праздники повышает уровень холестерина
Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, заявила, что вредное питание в новогодние праздники повышает уровень холестерина.
16:29
В МГМУ имени Сеченова разработали приложение для определения группы крови по фото
Приложение для дистанционного определения группы крови по фотографии разработали учёные из Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России.
16:29
ВМС Ирана задержали американский танкер в водах Оманского залива
ВМС армии Ирана задержали нефтяной танкер США в водах Оманского залива.
16:29
В Москве начали тестировать оплату проезда через СБП на всех турникетах метро и МЦК
В Москве запустили тестирование оплаты проезда через систему быстрых платежей (СБП) в метро и на МЦК.
16:28
Спасатели рекомендовали воздержаться от подлёдной рыбалки в мороз и метель
Сотрудники Мособлпожспаса напомнили россиянам, в том числе любителям зимней рыбалки, о правилах поведения на водоёмах зимой.
16:28
Финансовый эксперт Татаринцева отметила выгоду депозитов с высокими ставками
Менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе Сравни Мария Татаринцева посоветовала россиянам открывать банковские депозиты, пока ставки по ним держатся на максимальном уровне.
16:28
Туробъекты Удмуртии приняли 87 тысяч туристов и экскурсантов в праздники
Туристические объекты и достопримечательности Удмуртии в новогодние праздники посетили 87 573 человека.
16:28
Врач Уланкина рассказала о пользе медитации при низком атмосферном давлении
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, как облегчить своё состояние при низком атмосферном давлении.
16:27
Начался второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2024 года
Президентский фонд культурных инициатив запустил заявочную кампанию второго грантового конкурса 2024 года.
16:27
На Ставрополье субсидируют малые сельхозпредприятия почти на 180 млн рублей
В Ставропольском крае в 2024 году 179,4 млн рублей направят на развитие малых форм хозяйствования.
16:27
HR-эксперт Лойкова: компании просматривают соцсети потенциальных сотрудников
Независимый HR-эксперт Зулия Лойкова рассказала, на что компании могут обращать внимание при приёме на работу.
16:27
Иммунолог Жемчугов назвал типичной эпидемиологическую обстановку в России
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал эпидемиологическую обстановку в России. По его словам, ситуация типичная для текущего времени года.
16:26
В ЯНАО рассказали о новых функциях единой карты «Морошка»
Единая карта жителя Ямала «Морошка» расширила функционал.
16:26
ВСУ атаковали село Тишанка в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска атаковали село Тишанка Волоконовского района при помощи дрона-камикадзе.
16:26
В Челябинской области в выходные ожидаются морозы до -33 °С
Челябинский ЦГМС предупредил жителей региона о сильных морозах до -33 °С в выходные.
16:23
Минфин: дефицит бюджета в 2023 году предварительно составил 3,24 трлн рублей
По предварительной оценке, дефицит федерального бюджета в 2023 году составил 3,24 трлн рублей.
16:22
Надежда Бабкина заявила о поддержке решения Владимира Путина об участии в выборах
Певица Надежда Бабкина заявила о поддержке решения действующего президента России Владимира Путина об участии в мартовских выборах главы государства.
16:22
Большунов: не считаю гонки, все придают этому большой ажиотаж
Александр Большунов прокомментировал победу в гонке свободным стилем на 15 км на этапе Кубка России по лыжному спорту в Мирном.
16:20
На Урале проводят проверку по факту высаживания отца с дочерью из поезда
Следователи проводят проверку по факту высаживания отца с дочерью из поезда на станции в Серове.
16:18
Умер осуждённый за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный
В Москве в больнице умер бывший замгендиректора ООО «Новация» Сергей Волкодав, осуждённый за злоупотребления при строительстве космодрома Восточный.
16:13
Медведев: ВС России в ходе СВО использовали многие виды оружия, кроме ядерного
Российские военные в ходе спецоперации на Украине использовали разные виды вооружения, кроме ядерного.
16:13
В массовом ДТП на М-11 погибли основатель Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын
В массовой аварии на трассе М-11, которая произошла в понедельник, 8 января, погибли создатель и руководитель проектов Doktor.Ru, Mama.Ru, Eva.Ru Владимир Волошин, его жена и сын.
16:12
Журналисты RT стали лауреатами премии правительства России в области СМИ
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручил премии российского правительства в области СМИ. В числе лауреатов ряд сотрудников RT.
16:09
Московские школьники посетили 18 экскурсий проекта «Театральное закулисье»
В рамках проекта «Театральное закулисье» состоялось 18 экскурсий для московских школьников, заявил мэр Сергей Собянин.
16:07
Боррель: заявления Израиля о принудительном переселении жителей Газы неприемлемы
Заявления властей Израиля о принудительном переселении жителей сектора Газа опасны, заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.
16:06
«РБ Спорт»: финал Кубка России по футболу ориентировочно состоится 2 июня
Финал Кубка России ориентировочно состоится 2 июня.
15:54
Primicias: полиция признала взрыв в ночном клубе Эквадора терактом
Полиция Эквадора признала взрыв в ночном клубе Франсиско-де-Орельяна терактом — два человека погибли, ещё девять получили ранения.
15:53
Обрабатывающие предприятия Москвы нарастили объём производства на 17,1% в 2023 году
Обрабатывающие предприятия Москвы нарастили объём производства на 17,1% в январе — ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
15:53
Биатлонист Бектуганов: много раз прокручивал в голове успешный старт, и вот он случился
Биатлонист Александр Бектуганов прокомментировал победу в суперспринте на чемпионате России в Чайковском.
15:47
«Боруссия» арендовала Санчо у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона
«Боруссия Дортмунд» объявила о возвращении полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдона Санчо.
15:47
Психолог Девятка: дети слишком строгих родителей не стремятся к успеху
Психолог Анна Девятка выразила мнение, что дети слишком строгих родителей редко стремятся к успеху.
15:45
Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал информационное пространство очень важным полем боя и отметил важную роль и огромную ответственность журналистов в настоящее время.
15:39
Юрий Назаров назвал Юрия Соломина мастером своего дела
Актёр Юрий Назаров выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина, с которым он снимался в «Адъютанте его превосходительства».
15:39
Загитова призналась, что случайно попала в журналистику
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, как попала в журналистику.
15:36
Зеленский выступил против прекращения огня
Владимир Зеленский выступил против прекращения огня в зоне боевых действий.
15:35
Медведев провёл заседание группы ВПК по контролю за производством вооружения
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что все запланированные поставки особо востребованных вооружений в 2023 году в России были выполнены.
15:33
В Театре Вахтангова назвали Соломина хранителем традиций
Вице-президент и секретарь Союза театральных деятелей, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил, что народный артист СССР Юрий Соломин сохранял традиции, которые были заложены основателями при создании Малого театра.
15:31
Песков заявил, что возвращение Хабаровску статуса столицы ДФО не обсуждают
Речь о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа не идёт, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.
15:30
Вице-спикер парламента Словакии Блаха ответил США на требование осудить Россию
Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха негативно прокомментировал требование американского посла к властям страны осудить Россию.
15:29
Дербушева: хотелось стрелять чище, чтобы было меньше проблем на финише суперспринта ЧР
Биатлонистка Тамара Дербушева прокомментировала победу в суперспринте на чемпионате России в Чайковском.
15:22
Представитель ЮАР: жителей Газы ждут голод и смерть из-за действий Израиля
Представитель делегации ЮАР Адила Хасим заявила, что действия властей Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы распространить голод в секторе Газа.
15:20
Александр Калягин назвал Юрия Соломина великим человеком
Актёр, режиссёр народный артист РСФСР Александр Калягин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Соломина.
15:18
В ЮАР потребовали от суда ООН обязать Израиль прекратить операцию в секторе Газа
Представитель ЮАР, британский адвокат Воган Лоу на Международном суде ООН в Гааге потребовал от судебного органа обязать Израиль немедленно прекратить операцию в секторе Газа.
15:17
Глушаков прошёл медосмотр в «Ростове»
Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о прохождении медицинского осмотра в «Ростове».
15:14
Путин объявил о запуске сайта о российских заповедных территориях
Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвящённого российским заповедным зонам.
15:11
В Подмосковье принимают заявки на субсидии для работающего по франшизе бизнеса
Глава Мининвеста Московской области Екатерина Зиновьева заявила, что 11 января в регионе стартовал приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе. На эти цели правительство области выделило 100 млн рублей.
15:10
В Екатеринбурге приостановили работу кафе, в котором отравились дети
В Екатеринбурге на 45 дней приостановили работу кафе, в котором отравились школьники в новогодние праздники.