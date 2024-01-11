Bloomberg: Мелони пытается убедить Орбана смягчить позицию по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно заблокировал пакет финансовой помощи, который ЕС хотел выделить Украине. Но премьер-министр Италии Джорджа Мелони теперь пытается убедить его смягчить позицию, в обмен предлагая присоединиться к коалиции крайне правых сил в Европейском парламенте, пишет Bloomberg.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пытается убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от своей позиции по Украине и наладить отношения с Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg. Орбан в одиночку заблокировал пакет финансовой помощи ЕС для Украины на сумму €50 млрд, «что привело в ярость 26 других лидеров блока и вызвало ужас в Киеве». Кроме того, Орбан пытался заблокировать санкции против России, часто настаивая на смягчении мер.

Эти переговоры подчёркивают внешнеполитические амбиции Мелони, поскольку она стремится занять в ЕС роль влиятельного посредника, отмечает автор статьи. Если же договориться о финансировании Украины не получится, это станет ударом по военным усилиям Зеленского и поставит под сомнение способность ЕС отстаивать свои фундаментальные интересы.

Если же Мелони удастся убедить Орбана, то его партия сможет присоединиться к союзу крайне правых политических сил Европы, куда уже входят итальянская партия Мелони, польская партия «Право и справедливость» и националистические «Шведские демократы». Этим летом в ЕС выборы, и ультраправый блок будет бороться за то, чтобы стать третьей по величине силой в Европейском парламенте.