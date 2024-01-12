Politico: если сейчас ради Украины лишить Венгрию права голоса, это навредит самому Евросоюзу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказывается против помощи Украине и против её вступления в ЕС. Европейские лидеры размышляют, как обойти его вето, и звучит даже вариант лишить его права голоса. Но такое решение в долгосрочной перспективе может лишь навредить самому Евросоюзу, отмечают журналисты Politico.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в июне текущего года планирует оставить пост и выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Европейский парламент. Это означает, что, пока члены ЕС не договорятся о его преемнике, возглавлять Европейский совет будет лидер страны — председателя ЕС, а им станет как раз Виктор Орбан, сообщает Politico.

С уходом Мишеля на этом посту, который предполагает нейтральный и взвешенный подход, образуется вакуум, отмечают журналисты издания. И его как раз может заполнить Виктор Орбан. А у него немало поводов для разногласий со своими коллегами по ЕС. Так, он использует своё право вето, в частности, чтобы заблокировать помощь для Украины. «Венгрия берёт ЕС в заложники», — говорит журналист Politico.

И новое вето может прозвучать уже в феврале, когда ЕС будет собираться, чтобы снова обсудить выделение помощи Украине. После того как Орбан заблокировал решение по Украине в декабре, европейские лидеры стали задумываться, как его можно было бы обойти, стали обсуждать это между собой. С одной стороны, они надеются, что ещё получится прийти к компромиссу. С другой стороны, они разрабатывают механизмы голосования без учёта Венгрии.

Так, в Договоре ЕС прописано, что в случае нарушения европейских законов страну могут лишить права голоса. Для этого соответствующим образом должны проголосовать все остальные члены ЕС. Этот вариант ещё называют «ядерным», потому что он самый радикальный. И если его применить, то это даст самому Орбану аргументы, чтобы показать: Брюссель против нас, нам нужно бороться.

К тому же в последнее время Орбан не только имеет сильные позиции внутри страны, но и обращается к силам в других европейских странах. Между тем в этом году в ЕС и США пройдут выборы — ожидается, что на них будут сильны крайне правые настроения и это укрепит международные позиции самого Орбана. Так что если сейчас лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить помощь Украине, то в долгосрочной перспективе это может, наоборот, лишь навредить Евросоюзу.