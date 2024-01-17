Экс-аналитик ЦРУ: Россия побеждает, и именно она будет диктовать условия перемирия

Российские войска успешно истощают военный потенциал Украины. В конце концов, когда дело дойдёт до переговоров, Запад и Киев потеряют огромное количество рычагов воздействия. А Москва, напротив, усилит свои позиции и сможет не просто договариваться, а диктовать условия урегулирования конфликта, заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive бывший аналитик ЦРУ Джордж Биби.

ДЖОРДЖ БИБИ, экс-аналитик ЦРУ: Я думаю, что сейчас русские довольны тем, что они перемалывают военный потенциал Украины, и делают это весьма эффективно. Если вы посмотрите на карты и сравните, как двигались линии фронта, у вас сложится обманчивое впечатление о ходе конфликта.

Необходимо смотреть на то, насколько эффективно русские сейчас истощают военный потенциал Украины. С этой точки зрения, на мой взгляд, русские явно выигрывают. И их преимущества со временем будут расти, а не уменьшаться.

Наступит момент, когда Украина просто развалится, и тогда русские смогут добиться весьма значительных успехов на поле боя. Но как только это произойдёт, Запад и Украина лишатся огромного количества рычагов воздействия на переговоры, и наша способность достичь компромисса, при котором будут защищены некоторые из наших ключевых интересов, сократится.

Так что я думаю, если мы продолжим идти этим курсом, то произойдёт следующее: Россия будет всё больше усиливать позиции, при которых она сможет диктовать условия урегулирования, а не договариваться о них.

На мой взгляд, это совсем не в наших интересах. Ни для, очевидно, Украины, которая понесёт основную тяжесть ущерба и все остальные издержки, ни для Соединённых Штатов и Запада в целом. Развитие такого сценария совершенно не отвечает нашим интересам. И это опасность, с которой мы сталкиваемся.

Дата публикации 15 января 2024 года.