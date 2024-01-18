В отличие от того, на что рассчитывал Запад, Россия справилась с самыми масштабными санкциями со времён Второй мировой войны, пишет Newsweek. Как отмечает издание, по иронии, у россиян дела обстоят гораздо лучше, чем у тех, кто ввёл против них экономические ограничения.
Россия «одолела» режим санкций, при помощи которого страны Запада рассчитывали нанести ущерб её экономике и вынудить её прекратить спецоперацию на Украине, пишет Newsweek.
В период с февраля 2022-го по февраль 2023 года западные страны ввели против России самые масштабные санкции со времён Второй мировой войны. Однако, по иронии, у россиян дела обстоят гораздо лучше, чем у тех, кто ввёл против них ограничения. Вместо коллапса, который России неоднократно предвещали на Западе, экономика страны растёт высокими темпами. Так, ВВП России вырос на впечатляющие 5,5% в третьем квартале 2023 года. Окончательные данные за год ещё не обнародованы, но рост ВВП России за весь прошлый год должен превысить 3%. В свою очередь, в 2023 году экономика США выросла на 2,4%, в то время как в Германии экономика сократилась, а в ЕС в целом выросла менее чем на 1%.
Более того, экономические санкции не изменили исход конфликта на Украине. Киеву не хватает людей, денег, вооружения, боеприпасов и времени. Даже западное «чудо-оружие», например HIMARS и танки Leopard, не смогло обеспечить эффективное контрнаступление ВСУ. Западу пора прекратить спонсировать Украину, которую издание сравнивает с «человеком с дыркой в кармане».
Newsweek отмечает, что удалось всё это России при помощи большого количества «золота, зерна, нефти и друзей», что Москва очень эффективно использовала для обхода санкций. Любая реалистичная военная игра могла бы легко предсказать всё это.
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