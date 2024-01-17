Нефтяная отрасль России бьёт рекорды — эксперт указал Atlantico.fr на неэффективность санкций

19:43
Специалист Бедеров рассказал о способах защиты от телефонного мошенничества с подделкой голоса
Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал, как защититься от новой схемы телефонного мошенничества с подделкой голоса.
19:41
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Уайлд стал послом зимней Спартакиады
Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду в составе сборной России Вик Уайлд стал послом зимней Спартакиады.
19:40
Объём импорта товаров и услуг в России в 2023 году составил 33 трлн рублей
Помощник президента России Максим Орешкин в интервью радио «Комсомольская правда» заявил, что объём импорта товаров и услуг в 2023 году составил 33 трлн рублей.
19:40
Ульянов назвал проблемы в ФРГ из-за отказа от газа России сопутствующим ущербом
Отказаться от российских поставок природного газа было добровольным решением правительства Германии по политическим мотивам, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
19:39
Большинство россиян убирают ёлку после старого Нового года
Новое исследование показало, что большинство россиян (55%) убирают ёлку после старого Нового года.
19:37
Лепёхин считает Кругового одним из лучших российских футболистов
Бывший хавбек петербургского «Зенита» Константин Лепёхин признался, что ему трудно комментировать переход защитника Данила Кругового в московский ЦСКА.
19:34
МИД России: освобождение заложников — приоритет для Москвы при общении с ХАМАС
Освобождение заложников из сектора Газа является приоритетным для Москвы в ходе контактов с ХАМАС.
19:29
Экс-сотрудницу администрации Красногорска обвинили в мошенничестве
Бывшую сотрудницу администрации Красногорска задержали по обвинению в мошенничестве.
19:26
Полицейские пострадали в результате беспорядков в Башкортостане
В результате беспорядков в Башкортостане пострадали полицейские, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
19:21
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.
19:20
Гендиректор «Зенита» — о Круговом в дубле: на двух стульях за команду не играют
Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что Данил Круговой переведён во вторую команду для получения игровой практики.
19:18
В Херсоне слышны взрывы
Во временно подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы, заявил назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко.
19:17
На журналистку Баронову завели административное дело о дискредитации армии
На журналистку Марию Баронову завели административное дело о дискредитации ВС России.
19:16
Победитель гонок Кубка России по биатлону получит 70 тыс. рублей
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал о сумме призовых для участников Кубка России сезона-2023/24.
19:10
Цены на куриные яйца с 10 по 15 января снизились впервые за полгода
Цены на куриные яйца в России с 10 по 15 января 2024 года снизились впервые с июня 2023 года.
19:09
ВС России ударили по пункту дислокации иностранных боевиков в Харькове
Российские войска нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основная масса которых была представлена французскими наёмниками.
19:07
МВД выяснило, кто в Свердловской области катал ребёнка на привязанном к машине снегокате
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, который катал ребёнка на снегокате, привязанном к внедорожнику.
19:07
Против Шварценеггера начали судопроизводство по подозрению в налоговых нарушениях
На актёра Арнольда Шварценеггера завели судопроизводство по подозрению в нарушении налогового законодательства, заявили в пресс-службе главного таможенного управления города.
19:06
Недельная инфляция в России составила 0,13%
Инфляция в России за период с 10 по 15 января текущего года составила 0,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Росстата.
19:01
Ялту посетили 110 тысяч туристов в новогодние каникулы
Ялта приняла более 110 тыс. туристов в новогодние каникулы, или 61% от всех гостей Крыма.
19:00
Горшков заявил, что «Зенит» теряет часть души из-за большого количества бразильцев
Бывший хавбек «Зенита» Александр Горшков после ухода Данила Кругового в московский ЦСКА выразил сожаление, что за команду из Санкт-Петербурга играет мало её воспитанников.
18:57
Психолог Шакирова рассказала, как стать авторитетом для ребёнка
Детский психолог Анастасия Шакирова рассказала родителям, как стать авторитетом для ребёнка.
18:57
Королю Великобритании Карлу III проведут медицинскую процедуру
Королю Великобритании Карлу III будет проведена медицинская процедура, он временно не будет исполнять публичные обязанности.
18:56
В Орле начал работу новый мусоросортировочный завод
Новый современный комплекс обработки отходов полного цикла заработал в Орле.
18:55
Нутрициолог Гусакова посоветовала добавить в рацион продукты с омега-3
Нутрициолог Вероника Гусакова рекомендовала добавить в рацион продукты с полиненасыщенными жирными кислотами омега-3 (ПНЖК).
18:55
Горшков считает, что Круговой придётся ко двору в ЦСКА
Бывший хавбек петербургского «Зенита» Александр Горшков заявил, что для него стал сюрпризом переход защитника сине-бело-голубых Данила Кругового в московский ЦСКА.
18:54
В рамках инвестпроектов в Москве создадут полторы тысячи рабочих мест
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на новых фармацевтических предприятиях появится более 1,5 тыс. рабочих мест.
18:54
Специалист Лялина дала рекомендации по выбору новой обуви
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала, как правильно выбирать новую обувь.
18:51
В Башкирии ожидаются морозы до -29 °С
В Башгидрометцентре рассказали о погоде в республике в ближайшие дни. В четверг, 18 января, возможны небольшие осадки. Ветер умеренный. Температура воздуха составит -10...-15 °С ночью, при прояснениях до -20 °С. Днём -8...-13 °С.
18:48
Боевика «Азова» приговорили к пожизненному заключению за расстрел мариупольцев
Боевика украинского военизированного националистического объединения «Азов»* Алексея Мозгового, расстрелявшего четверых мариупольцев, приговорили к пожизненному заключению в ДНР.
18:43
Жители Удмуртии купили 19 тысяч билетов по Пушкинской карте в 2023 году
Молодые жители Удмуртии приобрели 19 тыс. билетов по Пушкинской карте в 2023 году, заявили в пресс-службе регионального Минкультуры.
18:42
Суд арестовал учителя истории из Москвы по делу о развратных действиях
Суд Москвы отправил под стражу учителя истории, обвиняемого в развратных действиях по отношению к ученице.
18:39
Костомаров опубликовал видео, как летает на флайборде
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал видео в своём Telegram-канале, как занимается гидрофлаем.
18:36
США вернули движение хуситов в список террористических организаций
Представитель американской администрации заявила, что власти Соединённых Штатов повторно внесли йеменское движение «Ансар Аллах», члены которого известны как хуситы, в список террористических организаций.
18:35
В список крупнейших импортёров продукции из Ставрополья вошли восемь стран
В список крупнейших импортёров продукции из Ставропольского края в 2023 году вошли восемь стран, заявил глава регионального Минэкономразвития Денис Полюбин.
18:32
МИД России: отношения Москвы и Канберры оказались в самой низкой точке
Отношения России и Австралии оказались в самой низкой точке из-за присоединения Канберры к антироссийской кампании Запада.
18:30
«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске прогремел взрыв
В Днепропетровске прозвучал взрыв, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua».
18:29
В Ставрополе признали объектами культурного наследия пять зданий
Пять зданий в Ставрополе признали объектами культурного наследия в январе 2024 года.
18:28
Володин поручил проработать идею смягчения наказания за ненасильственные преступления
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты подготовить предложения по смягчению уголовной ответственности за ненасильственные преступления.
18:26
Джокович рассказал об особой связи с деревом в парке Мельбурна
Первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что между матчами Открытого чемпионата Австралии по теннису общается в одном из парков Мельбурна с особенным деревом.
18:23
Воздушную тревогу объявили в двух регионах Украины
Сигнал воздушной тревоги был объявлен в двух регионах Украины.
18:20
В Петербурге автобус врезался в столб
Автобус врезался в столб в Санкт-Петербурге, несколько пассажиров получили травмы.
18:16
Посольство России обсуждает с Турцией ситуацию со сложностями платежей в банках
Посольство и торгпредство России находится в контакте с властями Турции в связи с отказом некоторых турецких банков проводить платежи, заявил российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.
18:16
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто.
18:13
В МИД Ирана опровергли данные о поставках России БПЛА
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан опроверг информацию о якобы поставках России беспилотников и ракет иранской стороной.
18:13
Два города ЯНАО попали в топ-100 всероссийской премии «Служение»
Города Муравленко и Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа попали в топ-100 всероссийской премии «Служение».
18:06
Плицев выиграл пролог перед этапом Кубка России по биатлону в Ижевске
Виктор Плицев победил в прологе в формате дуэльной стрельбы перед стартом четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске.
18:06
В Челябинской области завели дело по факту падения сосульки на школьника
В Снежинске Челябинской области завели уголовное дело по факту падения сосульки на 11-летнего школьника.
18:03
На Коморских островах оппозиция начала беспорядки из-за результатов выборов
На Коморских островах начались беспорядки после объявления итогов президентских выборов, на которых победил действующий лидер страны Азали Ассумани.
18:01
Путин рассказал о планах провести предметную встречу со своими доверенными лицами
Кандидат на пост главы государства на выборах 2024 года, действующий российский президент Владимир Путин рассказал о планах провести предметную встречу со своими доверенными лицами.