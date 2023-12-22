Focus: Украина грозится перекрыть для Запада газ из России — и это ударит по кошельку европейцев

Европа до сих пор зависит от газа из Москвы, и особенно это касается Австрии, пишет немецкий журнал Focus. Теперь же австрийцам срочно нужно искать альтернативы, потому что Украина грозит перекрыть движение газа из России в Европу с 2025 года. Последствия этого будут ощутимы и в Германии: энергетический рынок в ЕС построен таким образом, что, если австрийцы столкнутся с дефицитом газа, для немцев он наверняка подорожает.

Спустя почти два года после начала российской спецоперации на Украине Европа по-прежнему зависит от газа из Москвы, пишет немецкий журнал Focus. Небольшая деревня Баумгартен на востоке Австрии является одним из важнейших узлов европейских поставок газа. Отсюда газ перекачивается в Венгрию, Чехию, Словакию и Австрию. Соседи Германии особенно зависимы от России. Даже на второй год войны в среднем более 60% импорта природного газа приходилось на Россию. По последним данным правительства, только в октябре 2023 года этот показатель составил 90%.

Поэтому теперь австрийцам срочно нужно искать альтернативы, поскольку Украина больше не хочет транспортировать природный газ на Запад с 2025 года. Россия уже давно перестала платить Украине за транзит. Контракт между Украиной и российской газовой компанией «Газпром» истекает в конце 2024 года. По словам Украины, она удерживает поставки только потому, что такие страны, как Австрия, сильно зависят от российского газа. Германия не закупает газ у Москвы с момента начала СВО. Тем не менее потребители в этой стране также могут ощутить последствия.

Вполне возможно, что цены на электричество и газ вырастут, отмечает профессор экономики энергетики Мюнхенского технического университета Светлана Иконникова. Это объясняется тесной взаимосвязанностью европейского энергетического рынка. Если не хватает дешёвой электроэнергии от ветра и солнца, особенно зимой, в дело вступают дорогие газовые электростанции. Платить всегда приходится по самой дорогой цене. Это называется принципом ранжирования.

«Если на европейском газовом рынке цены растут в одном месте, то во многих случаях это отражается и на других странах, — объясняет Мальте Кюпер, эксперт по энергетической политике Института немецкой экономики (IW), близкий к рынку труда. — Если у нашего соседа в Австрии возникнет дефицит газа, то и у нас он подорожает».

Кюпер считает маловероятным, что Украина перекроет газовый кран через год. «Украина заинтересована в том, чтобы не прекращать поставки газа из России в Австрию в рамках потенциального вступления в ЕС, — утверждает Кюпер. — Украинцы не хотят оставлять в беде своих западных партнёров». Однако пока неясно, как может выглядеть такая газовая сделка с Украиной.

Австрийская энергетическая компания OMV по-прежнему поддерживает контракт с «Газпромом» на поставку газа до 2040 года и должна продолжать платить за газ. ЕС пока не ввёл санкции на импорт газа из России. Поэтому закупки российского газа «по-прежнему разумны», заявил недавно в интервью Die Welt генеральный директор OMV Альфред Штерн. Однако даже австрийское правительство не знает точно, как выглядит контракт частично государственной компании OMV с российской стороной.

Если в Австрии возникнет кризис с поставками, Германии придётся вмешаться. В этом случае будет действовать резервная гарантия на европейском газовом рынке. Федеральный министр экономики Роберт Хабек обрисовал такой сценарий ещё в июне на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Заарове. «Если бы российский газ не поступал в Восточную Европу в том объёме, в котором он до сих пор идёт через Украину, то действовало бы то, что было согласовано на европейском уровне: пока люди там не замёрзли, мы должны были бы сократить или даже остановить нашу промышленность», — подчеркнул Хабек.

Однако при нынешнем положении дел этот сценарий также маловероятен, пишет Focus. «Угрозы приказа об остановке отдельных предприятий, как это было прошлой зимой, больше нет, — считает эксперт IW Кюпер. — Реальной проблемой является продолжающийся спад производства в некоторых отраслях из-за высоких цен на газ и электричество». Учёный-энергетик Светлана Иконникова опасается, что это может привести к тому, что от 5% до 10% промышленных мощностей Германии навсегда переедут за границу.

С другой стороны, Германия может стать важным посредником, если истечёт срок действия контракта на транзит российского природного газа. «В будущем Германия могла бы переправлять газ со своих мобильных терминалов сжиженного газа или из Норвегии в такие страны, как Австрия», — отмечает эксперт по энергетике Кюпер. Таким образом, страны юго-восточной Европы, не имеющие выхода к морю, выиграют от прибрежного сообщения Германии.

Защитники окружающей среды критикуют расширение терминалов сжиженного природного газа. Они утверждают, что Германия продолжает зависеть от ископаемого топлива. «Когда речь заходит о расширении терминалов СПГ, критики обычно фокусируются только на немецком спросе, — предупреждает Мальте Кюпер. — Но мы должны думать о ситуации в соседних странах».

По словам Кюпера, в долгосрочной перспективе ожидается снижение цен на газовом рынке. «Однако в ближайшие несколько лет мы, вероятно, не увидим таких благоприятных цен на газ, как до войны на Украине». Должно пройти ещё несколько лет, прежде чем это произойдёт. Это связано с тем, что Германия и Европа теперь вынуждены покупать газ на мировом рынке. Китай и Япония уже обеспечили себя большим количеством газа. США и Катар хотят в будущем поставлять больше СПГ в Европу.

«Мы в Германии не так хорошо подготовлены к газовому кризису, как следовало бы, — предупреждает учёный-энергетик Иконникова. — Мы ещё можем избежать дальнейших потерь в экономике. Мы уже видим первые признаки этого».

Потребителям, безусловно, стоит сравнить тарифы на электроэнергию. Цены на электроэнергию за киловатт-час сейчас снова снижаются. Желающим обезопасить себя от возможного ценового шока следующей зимой издание советует выбрать контракт с более длительным сроком действия, например, на два года. В этом случае цены будут гарантированы в начале действия договора. Такие тарифы зачастую несколько дороже, чем контракты с более коротким сроком. Таким образом поставщики защищают себя от роста цен на биржах электроэнергии.

Также Focus рекомендует тем, у кого есть в саду газовое отопление с баллоном, заправить его тёплым летом — тогда цена часто бывает ниже, чем в начале отопительного сезона осенью.