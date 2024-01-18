Американский экономист: США уступают России и Китаю в глобальном экономическом конфликте

Мировой экономический конфликт против Москвы и Пекина складывается крайне печальным образом для Вашингтона, констатирует американский экономист Майкл Хадсон. Как отметил эксперт в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong, пока Россия и Китай крепнут, Америка, напротив, слабеет — а к тому же принуждает своих европейских союзников к мерам, которые ведут их к экономическому коллапсу.

МАЙКЛ ХАДСОН, экономист: ...Мы ведём речь о картине в целом. А картина в целом у нас заключается среди прочего в том, что Россия 1 января получила председательство в БРИКС+ — а США тем временем терпит по всему миру поражение в экономической битве против Москвы и Пекина.

Россия наращивает промышленное производство — и не только военной техники, но и самолётов, а также автомобилей; Китай всё растёт, а вот США — нет. А большая часть Европы погружается в кризис, который влечёт за собой коллапс — или даже скорее уничтожение — немецкой промышленности в связи с санкциями против России, а также тех мер, которые Европу требуют принять США против Китая.

США заявили Европе, что, дескать, вам можно всерьёз торговать только с нами и нашими союзниками по НАТО — хотим, чтобы вы торговый оборот с Китаем сократили. И в итоге глава ЕС* господин Боррель заявил Китаю: «Мы ввозим у вас товаров гораздо больше, чем сами вам экспортируем, — нужно, чтобы как-то поровну всё было. А Китай ответил: «Ну а мы много чего не против у вас купить, например фотолитографическое оборудование для производства микросхем в глубоком ультрафиолете, которое в Голландии производится». А Боррель в ответ: «Это мы продать не можем — нам США не дадут вам поставлять никаких товаров, у которых может быть военное назначение». А Китай тогда говорит: «Так военное назначение может иметь всё, что используется в экономике, ведь ВПК — это часть экономики! Но так уж и быть, мы очень даже готовы поправить торговый баланс между Китаем и Европой — просто возьмём и урежем свои поставки вам до вашей собственной планки в размере где-то 100 миллиардов долларов в год».

И выходит, что Европа добровольно изолирует себя, ограничивая торговлю и инвестиции в США, прекращая торговлю с Россией и... а ведь без российских газа и нефти в Германии, Франции и Италии будут и дальше сокращаться сектора обрабатывающей и химической промышленности, производства удобрений и сельского хозяйства.

Поэтому когда Америка говорит о «тупике», она на самом деле имеет в виду вот что: «Мы ослабили наших союзников в Европе, теряем третий мир, а то, что происходит на Украине — вот эта вот «битва до последнего украинца», — теперь в общих чертах воспроизводится на Ближнем Востоке, где, похоже, складывается аналогичный тупик». А ведь он вот уже некоторое время раздражает мировое большинство и глобальный Юг.

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).