Украина проиграла ещё до начала боевых действий, а разногласия внутри Конгресса по поводу выделения дополнительной помощи Киеву лишь подтверждают то, что американский мировой порядок разрушается, заявил американский журналист Дэнни Хайфон на своём YouTube-канале. Внешняя политика Вашингтона «терпит поражение за поражением». Примерами тому служат Вьетнам, Украина, Корея и Афганистан. Соединённые штаты, очевидно, слабеют, демилитаризуются и разоружаются.

Украина показала нам, что эта война провалилась ещё до её начала. Украина — это отражение внутреннего гниения гегемонистского однополярного порядка США, показатель того, что он гниёт изнутри. Эти разногласия по поводу помощи Украине — еще один пример того, как он гниёт изнутри. Внешняя политика США терпит поражение за поражением. Недавнее —Афганистан. Теперь Украина. Но мы можем продолжать и продолжать даже до этого. Это даст нам некоторое представление.

Даже Вьетнам. Мы можем вернуться к Вьетнаму, к Корее, к крупным поражениям и неудачам даже во время так называемой золотой эры гегемонии США. Мы можем продолжать и продолжать. Ни один из этих конфликтов не привёл к победе. И теперь с каждым поражением, с каждой неудачей, которые происходят в последующих конфликтах, мы видим отступление, мы видим, как ускоряется гниение.

И Украина действительно нажала на эту педаль ускорения сильнее, чем когда-либо прежде. Теперь мы видим, как Соединённые Штаты и НАТО демилитаризуются, разоружаются, ослабевают, вкладывают все силы в проигрышное дело, демонстрируют свою манию величия, как поджигатели войны, преследующие только одну цель — разделить, балканизировать, разрушить мир, чтобы контролировать его, чтобы грабить, воровать, разбойничать, обманывать, лгать и обогащать ничтожное количество людей. Мир устал от этого и не хочет этого.

Дата выхода в эфир 29 января 2024 года.