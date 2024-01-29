T-Online: в 2024 году ЕС и НАТО ждёт реальная проверка на прочность

2024 год может стать решающим для украинского конфликта и подвергнуть ЕС и НАТО реальной проверке на прочность, пишет T-Online. Дело в том, что, если в Белый дом вернётся экс-президент США Дональд Трамп, Россия может воспользоваться этим для расширения театра боевых действий. Денег и оружия у неё для этого предостаточно. Вопрос в том, окажется ли Запад «бумажным тигром» или всё-таки предпримет хоть какие-нибудь действия, чтобы не допустить новой вечной войны.

С начала боевых действий на Украине прошло уже почти два года, но конца им так и не видно, пишет T-Online. Обе стороны находятся в «стратегическом тупике». Возник своеобразный паритет, когда ни одна из армий не способна добиться решающей победы.

И непонятно, как должен выглядеть выход из сложившейся ситуации, ведь, несмотря ни на что, военный конфликт продолжается. Более того, на Западе растут опасения, что одной Украины главе Кремля Владимиру Путину будет недостаточно. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что 2024 год станет для ЕС и НАТО реальной проверкой на прочность.

Ведь если в Белый дом вернётся экс-президент США Дональд Трамп, Россия может воспользоваться этим переходным периодом в своих целях и расширить конфликт. Денег и оружия у неё для этого предостаточно, так как за эти два года Кремль смог изобрести «вечный двигатель» для финансирования боевых действий. Военные расходы покрываются за счёт продаж нефти, а пока военный конфликт продолжается, чёрное золото только дорожает. И он не закончится, если западные страны не сделают чёткое заявление по поводу цены за возможное расширение конфликта и стратегии по выходу из него. Если Запад ничего не предпримет, он окажется бумажным тигром — и тогда миру грозит новая вечная война.