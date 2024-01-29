2024 год может стать решающим для украинского конфликта и подвергнуть ЕС и НАТО реальной проверке на прочность, пишет T-Online. Дело в том, что, если в Белый дом вернётся экс-президент США Дональд Трамп, Россия может воспользоваться этим для расширения театра боевых действий. Денег и оружия у неё для этого предостаточно. Вопрос в том, окажется ли Запад «бумажным тигром» или всё-таки предпримет хоть какие-нибудь действия, чтобы не допустить новой вечной войны.
С начала боевых действий на Украине прошло уже почти два года, но конца им так и не видно, пишет T-Online. Обе стороны находятся в «стратегическом тупике». Возник своеобразный паритет, когда ни одна из армий не способна добиться решающей победы.
И непонятно, как должен выглядеть выход из сложившейся ситуации, ведь, несмотря ни на что, военный конфликт продолжается. Более того, на Западе растут опасения, что одной Украины главе Кремля Владимиру Путину будет недостаточно. В связи с этим некоторые эксперты полагают, что 2024 год станет для ЕС и НАТО реальной проверкой на прочность.
Ведь если в Белый дом вернётся экс-президент США Дональд Трамп, Россия может воспользоваться этим переходным периодом в своих целях и расширить конфликт. Денег и оружия у неё для этого предостаточно, так как за эти два года Кремль смог изобрести «вечный двигатель» для финансирования боевых действий. Военные расходы покрываются за счёт продаж нефти, а пока военный конфликт продолжается, чёрное золото только дорожает. И он не закончится, если западные страны не сделают чёткое заявление по поводу цены за возможное расширение конфликта и стратегии по выходу из него. Если Запад ничего не предпримет, он окажется бумажным тигром — и тогда миру грозит новая вечная война.
Британское правительство представит законопроект о запрете продажи одноразовых электронных сигарет на территории страны. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Соединённого Королевства Риши Сунака.
Военнослужащие ремонтных подразделений 200-й гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки «Юг», захватили в районе Артёмовска исправный американский бронетранспортёр М113, поставляемый Западом украинским военным.
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало вакансию специалиста по развитию в информационной и коммуникационной сфере в Аддис-Абебе. В обязанности сотрудника будет входить распространение информации о влиянии США в регионе для «успешного достижения внешнеполитических целей». С документом ознакомился RT.
Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО, заявил, что количество «условий», необходимых для начала обсуждения завершения украинского конфликта, увеличивается.