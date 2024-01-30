SVT: министр обороны Швеции выступил против принятия закона о запрете на размещение ядерного оружия

Министр обороны Швеции Пол Йонссон выступил против принятия закона о запрете размещение ядерного оружия на территории своей страны по причине «отсутствия надобности» в нём. Об этом глава Минобороны североевропейского государства заявил в ходе дебатов с представителем партии зелёных в эфире телеканала SVT. В свою очередь парламентарий от зелёных убеждена: такое ограничение сможет «защитить безопасность Швеции», поскольку в противном случае королевство может стать «целью для ядерных ударов».

Некоторые страны НАТО, такие как Великобритания, Франция и прежде всего США, обладают собственным ядерным потенциалом, причём американское ядерное оружие хранится в Нидерландах, Бельгии, Германии, Италии и Турции. В этой связи в преддверии вступления Швеции в НАТО партия зелёных предложила принять закон о запрете размещения ядерного оружия на территории скандинавской страны.

С законодательной инициативой выступила депутат парламента и спикер от зелёных по военно-политическим вопросам Эмма Бергингер в эфире телеканала SVT на дебатах с главой Минобороны Швеции Полем Йонссоном. По её словам, таким образом нужно «защитить безопасность Швеции», поскольку в противном случае королевство может стать «целью для ядерных ударов».



В ответ на предложение парламентария министр обороны Швеции Пол Йонссон заявил об «отсутствии необходимости» в законодательном запрете на размещение ядерного оружия на территории Швеции. Глава Минобороны сослался на то, что ни со стороны США, ни Великобритании, ни Франции в правительство скандинавского государства не поступало соответствующих запросов. «Наша линия хорошо известна, и она пользуется широкой поддержкой. В Норвегии и Дании также нет законодательства на этот счёт», — подчеркнул Йонссон.

«Только потому, что на нас сейчас не оказывают такого давления, это не означает, что его не будет в будущем», — в свою очередь возразила Бердингер в эфире SVT.