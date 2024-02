Hill: конгрессмен от республиканцев призывает отстранить Байдена от власти в рамках закона

Член палаты представителей конгресса США Клаудия Тенни призвала изучить возможность отстранения президента Джо Байдена от исполнения обязанностей в соответствии с 25-й поправкой к Конституции. С таким заявлением она выступила после того, как был опубликован специальный отчёт по расследованию нарушений, допущенных Байденом при обращении с секретными документами. В отчёте рекомендуется не выдвигать обвинений против Байдена, который охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью», сообщает The Hill.

Законодатель от Республиканской партии призывает «изучить» возможность отстранения действующего президента США от исполнения обязанностей в соответствии с законом после публикации отчёта по расследованию нарушений, которые допустил Джо Байден при обращении с секретными документами, пишет The Hill. Член палаты представителей конгресса США Клаудия Тенни направила письмо с таким предложением в адрес генерального прокурора Меррика Гарланда.



В письме Тенни, которая является представителем республиканцев от штата Нью-Йорк, выразила свои «серьёзные опасения» в отношении действий Байдена и призвала членов администрации изучить возможность отстранения президента в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. По её мнению, опубликованный в четверг отчёт по итогам расследования свидетельствует о том, что 81-летний Байден фактически не способен выполнять свои президентские обязанности.



25-я поправка к Конституции, которая была принята после убийства американского президента Джона Кеннеди, предусматривает процедуру замены президента в случае его смерти, отставки или потери дееспособности, поясняется в статье. В 388-страничном отчёте, который подготовил специальный прокурор Роберт Гур, содержатся выводы по делу об обращении Байдена с секретными материалами.



В рамках расследования Гур изучил, как ряд секретных документов, с которыми имел дело Байден во время своей работы в должности вице-президента, оказались в его доме в Уилмингтоне (штат Делавэр) и в помещении его старого офиса. Прокурор пришёл к выводу, что Байден «умышленно» сохранил эти документы. В то же время он рекомендовал не выдвигать никаких официальных обвинений в связи с этим инцидентом, охарактеризовав действующего президента как «пожилого человека с плохой памятью», сообщает The Hill.



«Придя к выводу, что президент Байден сознательно и умышленно удалял секретные документы, неправильно обращался с ними и раскрывал их содержание неоднократно на протяжении десятилетий, господин Гур тем не менее рекомендовал не выдвигать против него обвинения», — подчёркивает Тенни в своём письме. По её мнению, подобное заключение спецпрокурора «вызывает тревогу».



Кроме того, Министерство юстиции США «с этической точки зрения» не вправе выдвигать обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа, если отказывается делать это в отношении Байдена, отмечается в письме. «Поэтому вы обязаны изучить процедуру отстранения президента в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США. Президенту Байдену необходимо предъявить обвинение, либо его нужно отстранить», — заключила Тенни.



В свою очередь, Байден был рассержен после публикации отчёта специального прокурора с выводами по итогам расследования, отмечается в статье. Выступая во время пресс-конференции в четверг вечером, американский президент заявил в свою защиту: «Я вновь поставил эту страну на ноги», — пишет The Hill.