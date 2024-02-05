Губернатор Южной Дакоты: Байден уже давно не управляет Белым домом

Джо Байден слаб — Белым домом уже давно управляет кто-то другой, заявила губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм в эфире Fox News. По её словам, сейчас с США происходят экстремальные изменения. Нелегалы едут туда вовсе не для того, чтобы любить Америку и защищать её свободы, — они преследуют совершенно другие цели. И если правительство не решит эту проблему, американцы «заплатят за последствия своими свободами».

Как вы думаете, почему это происходит? Чем он (Джо Байден. — ИноТВ) руководствуется, разрешая всем этим нелегалам приезжать в Америку и выдавая им предоплаченные кредитные карты, жильё, предоставляя медицинское обслуживание и многое другое?

КРИСТИ НОЭМ, губернатор Южной Дакоты: Он слаб. Кто-то управляет Белым домом, и я не верю, что это Джо Байден. Он никогда не придерживался такой экстремальной политики. Это экстремальный передел Америки. И это социалистическая коммунистическая программа — я думаю, они настолько проникли в Демократическую партию, что это уже не та Демократическая партия, которая была 20 лет назад. Теперь это социалистическая партия, которой не нужна сильная Америка.

Люди, которые пересекают южную границу, приезжают сюда не для того, чтобы быть такими же, как американские граждане, любить нашу страну, защищать наши свободы. Они едут сюда не потому, что им нравится наша Конституция. Некоторые из них едут ради возможностей. Но мексиканские картели манипулируют ими и ставят в очень опасное положение.

И если вы поговорите с кем-нибудь из сотрудников пограничного патруля, Иммиграционной и таможенной полиции, Национальной гвардии Техаса или службы общественной безопасности, они скажут вам, что в эту страну нужно приезжать «правильно». Разница в гуманном и бесчеловечном отношении.

То, что мы наблюдаем, — это ужасно. И Джо Байден это допускает. Мы должны делать вещи «правильно», иначе это приведёт к последствиям, за которые мы заплатим своими свободами.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.