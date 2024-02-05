Stephen Gardner: при Байдене богатые стали ещё богаче, а бедные — ещё беднее

Руководство Джо Байдена стало для американцев среднего класса и ниже сущим кошмаром, заявил американский журналист Мэтт Паламбо в интервью Стивену Гарднеру. Инфляция и стоимость жизни непрерывно растут, а зарплата — нет. При этом богатая часть населения при Байдене обогатилась ещё больше благодаря фондовому рынку — но для переизбрания их голосов ему явно будет недостаточно.

Вы один из тех, кто помогает поставлять контент для шоу Дэна Бонджино.

МЭТТ ПАЛАМБО, журналист: Верно.

Я помню, как Дэн Бонджино сказал что-то вроде того, что стоимость жизни для среднестатистического американского дома в Америке Байдена увеличилась на 11400 долларов. То есть при президенте Джо Байдене тот же образ жизни в США обходится нам на 11400 долларов дороже.

Вы помните этот фрагмент? Это правда? И почему тогда Байден остаётся таким популярным среди избирателей-демократов? Неужели демократы ненавидят Трампа сильнее, чем каждый год тратить на 11400 долларов больше?

МЭТТ ПАЛАМБО: Именно этот фрагмент я не помню, но я действительно публиковал эту статью. Более того, сейчас эта цифра ещё выше. По крайней мере, так должно быть, поскольку цены продолжают расти.

Дело в том, что, если бы мы вернулись в 1980-е годы и кто-то стал бы причислять средних республиканцев или их избирателей к богатым, — это было бы верно в том смысле, что тогда существовало более прямое соотношение между богатством и вероятностью проголосовать за республиканцев.

Но в эпоху Обамы и далее элиты прибрежных регионов стали культурными элитами, а они — левые. Так что они, как правило, заняты в определённых отраслях или имеют финансовые активы, значительно выигрывая при Байдене. Рейтинг экономического одобрения Байдена не так уж и плох среди 10 или 20 процентов самых богатых людей. Но когда дело доходит до людей со средним доходом и ниже — там всё действительно очень плохо, потому что именно у них не повышаются зарплаты и всё в этом роде. Они — главные проигравшие в этой схеме.

Рейтинг одобрения Байдена среди молодых людей из различных групп меньшинств на самом деле намного ниже, чем можно было бы ожидать для демократа. Так что если Трамп сможет удержать простых белых избирателей, то в ноябре у него проблем возникнуть не должно. Хотя я стараюсь не делать прогнозов, потому что всегда ошибаюсь. Не знаю, может, мне вообще стоит предсказать ему обратное… Но я думаю, что у него хорошие шансы. Мне очень трудно поверить в то, что Байден сможет одержать победу.

Согласен. Позвольте мне подвести итог того, что вы только что сказали: при Байдене богатые стали ещё богаче, а бедные — ещё беднее?

МЭТТ ПАЛАМБО: Всё верно. Я имею в виду, что всё богатство, которое у них было, уменьшилось. Правительство утверждает, что инфляция составляет 20 процентов. Хотел бы я, чтобы это было так. Когда я говорю 20 процентов, я имею в виду показатель с момента его вступления в должность. По ощущениям — тут все 40 или 50 процентов. И все потери от инфляции, которые понесут богатые люди, будут компенсированы им фондовым рынком.

Что касается бедных, то все накопленные ими средства, как правило, не связаны с финансовыми активами и у них обычно нет собственного жилья. Поэтому они не получат выгоды от этого эффекта. Так что да, их зарплаты упали — и проблема имущественного неравенства просто не может не усугубиться в условиях, когда рынки находятся на рекордном уровне, а зарплаты падают.

Дата выхода в эфир 05 февраля 2024 года.