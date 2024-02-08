Mediaite: Байден рассказал, как говорил с Колем в 2021 году, — когда тот уже умер

Выступив в среду на нескольких мероприятиях в рамках своей предвыборной кампании, глава Белого дома рассказал о своём первом саммите G7 в качестве президента США в 2021 году. По словам Байдена, там он беседовал с немецким канцлером Гельмутом Колем — однако тот умер в 2017 году, пишет Mediaite. Парой дней ранее Байден упомянул в том же контексте Миттерана, который умер за целых 25 лет до саммита.

Президент Джо Байден рассказал о том, как он якобы разговаривал с Гельмутом Колем через четыре года после смерти бывшего канцлера Германии, пишет Mediaite. Глава Белого дома посетил несколько мероприятий по сбору средств в Нью-Йорке в среду.

Согласно отчёту пула, Байден рассказывал присутствующим о своём участии в первом саммите G7 в качестве президента. На втором и третьем мероприятиях Байден говорил о предполагаемом присутствии Коля на встрече в Великобритании в 2021 году, несмотря на то что тот умер в 2017 году.

По словам Байдена, на его первом саммите G7 в качестве президента США он пришёл и сказал: «Америка вернулась». Тогда президент Франции спросил: «Надолго ли?» А Гельмут Коль сказал: «Джо, что бы ты подумал, если бы завтра снял трубку телефона, взял в руки газету и узнал из первой полосы лондонской Times, что 1000 человек ворвались в парламент, выломали двери палаты общин, убили двоих и пытаются остановить выборы премьер-министра?»

В то время канцлером Германии была Ангела Меркель. Коль умер в 2017 году и не был канцлером с 1998 года. Байден не в первый раз рассказывает подобную историю и неверно называет европейского лидера. Выступая в Лас-Вегасе в понедельник, Байден упомянул «Миттерана из Германии», после чего поправил себя, отметив, что Франсуа Миттеран на самом деле был лидером Франции. Однако Миттеран умер в 1996 году — за 25 лет до саммита.