Джо Байден за последнее время несколько раз продемонстрировал, почему его президентство оказалось в опасности, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс. В частности, в ходе одного из последних выступлений глава Белого дома рассказал о своём недавнем разговоре с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер ещё в 1996-м.
Вчера СМИ объявили о том, что президентство Байдена в опасности. А сегодня Байден показал почему. Ему задали вопрос о переговорах по заложникам в секторе Газа. Послушайте.
ДЖО БАЙДЕН, президент США: Есть некоторые подвижки. И я не хочу, не хочу… (пауза) возможно, подбирать слова. Есть некоторые подвижки. Был ответ со стороны… (задумался) Был ответ со стороны оппозиции, но… А да, извините — со стороны ХАМАС. Но, похоже, это небольшой перебор.
Теперь понятно, почему он уклоняется от традиционного интервью, приуроченного к Супербоулу. Даже лёгкие вопросы от CBS чересчур рискованны. И вот новый опрос от канала NBC показал, что три четверти страны заявляет об отсутствии у Байдена необходимого умственного и физического здоровья для того, чтобы быть президентом.
В воскресенье президент заявил о только что проведённой встрече с французским премьер-министром*, который умер ещё 30 лет назад.
ДЖО БАЙДЕН: Сразу после моего избрания я отправился на — как они это называют — встречу G7 с участием всех лидеров НАТО. Я сел и сказал: «Америка вернулась». И тогда Миттеран из Германии — точнее из Франции — посмотрел на меня и сказал: «Надолго ли вы вернулись?»
Байден видит покойников. Но не смейте спрашивать об этом его пресс-секретаря?
ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News в Белом доме: Как президент Байден собирается убедить три четверти избирателей, обеспокоенных его физическим и умственным состоянием, что с ним всё в порядке даже несмотря на то, что в Лас-Вегасе он рассказал историю о недавнем общении с французским президентом, который умер в 1996-м?
КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Сэр, я даже не собираюсь нырять с вами в эту кроличью нору. (Обращается к другому журналисту.) Следующий вопрос.
ПИТЕР ДУСИ:Почему же это кроличья нора? Он сказал, что говорил с Миттераном и…
КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Вы видели президента в Лас-Вегасе, в Калифорнии. Вы видели президента в Южной Каролине. Вы видели его в Мичигане. Остановлюсь на этом.
Американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс высмеял президента США Джо Байдена из-за того, что он появился перед журналистами в галстуке цвета украинского флага и с украинским значком в знак поддержки Киева.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что отсутствие американской военной помощи вынуждает ВСУ экономно расходовать боеприпасы и осложняет ситуацию для Киева на всём протяжении линии фронта.
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил десятикратно повышать сумму штрафа для иностранных агентов, которые уклоняются от выполнения административного наказания за отсутствие маркировки. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть у RT.