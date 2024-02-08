Fox News: «Байден видит покойников» — его президентство оказалось в опасности

Джо Байден за последнее время несколько раз продемонстрировал, почему его президентство оказалось в опасности, заявил ведущий Fox News Джесси Уотерс. В частности, в ходе одного из последних выступлений глава Белого дома рассказал о своём недавнем разговоре с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер ещё в 1996-м.

Вчера СМИ объявили о том, что президентство Байдена в опасности. А сегодня Байден показал почему. Ему задали вопрос о переговорах по заложникам в секторе Газа. Послушайте.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Есть некоторые подвижки. И я не хочу, не хочу… (пауза) возможно, подбирать слова. Есть некоторые подвижки. Был ответ со стороны… (задумался) Был ответ со стороны оппозиции, но… А да, извините — со стороны ХАМАС. Но, похоже, это небольшой перебор.



Теперь понятно, почему он уклоняется от традиционного интервью, приуроченного к Супербоулу. Даже лёгкие вопросы от CBS чересчур рискованны. И вот новый опрос от канала NBC показал, что три четверти страны заявляет об отсутствии у Байдена необходимого умственного и физического здоровья для того, чтобы быть президентом.



В воскресенье президент заявил о только что проведённой встрече с французским премьер-министром*, который умер ещё 30 лет назад.



ДЖО БАЙДЕН: Сразу после моего избрания я отправился на — как они это называют — встречу G7 с участием всех лидеров НАТО. Я сел и сказал: «Америка вернулась». И тогда Миттеран из Германии — точнее из Франции — посмотрел на меня и сказал: «Надолго ли вы вернулись?»



Байден видит покойников. Но не смейте спрашивать об этом его пресс-секретаря?



ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News в Белом доме: Как президент Байден собирается убедить три четверти избирателей, обеспокоенных его физическим и умственным состоянием, что с ним всё в порядке даже несмотря на то, что в Лас-Вегасе он рассказал историю о недавнем общении с французским президентом, который умер в 1996-м?



КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Сэр, я даже не собираюсь нырять с вами в эту кроличью нору. (Обращается к другому журналисту.) Следующий вопрос.



ПИТЕР ДУСИ: Почему же это кроличья нора? Он сказал, что говорил с Миттераном и…



КАРИН ЖАН-ПЬЕР: Вы видели президента в Лас-Вегасе, в Калифорнии. Вы видели президента в Южной Каролине. Вы видели его в Мичигане. Остановлюсь на этом.



Я его видел: он всё ещё в опасности.



Дата публикации 07 февраля 2024 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).